La compravenda d'habitatges a Catalunya creix un 8,4% el 2024

El mercat immobiliari recupera la tendència de creixement gràcies a la caiguda dels tipus d'interès. Durant el 2024, es van registrar a Catalunya 99.592 operacions de compravenda d'habitatges. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en l'últim any es va experimentar un creixement del 8,4% respecte de les transaccions del 2023 quan se'n van produir 91.878. Aquestes xifres suposen la segona dada més alta per volum d'operacions des del 2007, només superada per les compravendes de l'any 2022 amb 102.137 transaccions.

Els habitatges de segona mà són l'opció majoritària pels compradors. En aquest últim any, 80.590 operacions han estat per habitatges amb més de cinc anys d'antiguitat (+5,6%), mentre que l'obra nova engloba 19.002 de les transaccions (+22,3%). Segons la titularitat, només 6.040 van ser habitatges protegits, són un 13% menys que les operacions del 2023.

Lleida és la demarcació que lidera el creixement de compravendes a Catalunya. En el 2024, es van registrar 5.911 operacions, un 18,4% més que l'any anterior. Li segueix la província de Barcelona amb 64.568 transaccions, que representa un increment del 10,4%. A les comarques tarragonines, el creixement ha estat del 3,6% amb un total de 15.223 compravendes, mentre que a Girona ha estat de l'1,33% i 13.890 operacions.

El segon millor desembre pel mercat immobiliari El desembre del 2024 va convertir-se en el segon millor resultat de la sèrie històrica per l'últim mes de l'any. A Catalunya es van registrar 7.461 operacions, és a dir, un 30,9% més que el desembre del 2023. Tot i això, el rècord l'ostenta el desembre del 2021 amb 7.615 transaccions. Del total, 1.499 eren habitatges nous; i 5.962 de segona mà, mentre que 6.945 eren lliures i 516 protegits.