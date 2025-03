El día en el que Eva Amaral se tragó un hueso de pato y casi muere: "El dolor era insoportable"

Llevan más de tres décadas subidos a los escenarios de todo el mundo y su nombre ha pasado de generación en generación. Quizás Eva y Juan no te digan mucho, pero si te decimos que son las personas que siguen dando la vuelta al planeta bajo la banda Amaral seguro que se te vienen a la cabeza temas tan emblemáticos como "Sin ti no soy nada" o "Días de verano". Con ocho álbumes a sus espaldas, el dúo regresa con su noveno disco de estudio al plató del Late Xou para hablar sobre todo tipo de anécdotas que surgieron durante su grabación. ¡No te lo pierdas!

El hobby de Eva Amaral

"Eva, a ti te encantan los pájaros. De hecho, en el disco hay muchas referencias a ellos, ¿verdad?", indicaba Giró como curiosidad. Y lejos de ser algo pasajero, la propia vocalista de la banda confesó lo identificada que se siente con ellos: "Me encantan. Para mí no hay una imagen de libertad más clara que ver a un pájaro volando". Sin embargo, su pasión por las aves le trajo un pequeño contratiempo que le costó un susto y un viaje al hospital. "Estuve a punto de morir, ¡eso me pasa por comer pájaros!", indicaba divertida. "Fue en un restaurante chino durante la grabación del disco, y tuve que estar con la boca cerrada un tiempo. En el restaurante no llevaba las gafas, ¡es que no aprendo! Debo llevarlas siempre, porque no veo. Lo que pasó fue que me metí parte de la comida en la boca y era un trozo de hueso astillado. Se me clavó en la garganta y ni hacia delante ni hacia atrás. Pensé que me ahogaba al principio, porque no había manera", continuaba relatando.

Amaral, durante su paso por el 'Late Xou' de Marc Giró

"Álex, nuestro batería, tiene un amigo que es médico y le llamó en cuanto ocurrió todo esto. Le dijo: "Mira lo que acaba de pasar, ¿qué debemos hacer?". Y nos dijo que a urgencias inmediatamente. No me lo llegaron a sacar, lo que sucedió es que me puse malísima porque el dolor era insoportable. Me dolía muchísimo la garganta, pero claro, urgencias estaba llenísimo de gente y lo mío no era tan urgente en comparación a lo que había por allí. Pero al final vomité, así que no se sabía si me lo había tragado o había salido. Por eso me hicieron una endoscopia y de verdad, ¡casi muero!", concluía ante la sorpresa del propio presentador.