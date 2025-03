Resum de notícies a Catalunya del 18 de febrer del 2025 | El Congrés votarà dimarts vinent la qüestió de confiança de Junts contra Pedro Sánchez

L'actualitat d'aquest dimarts passa per l'enrenou a l'Ajuntament de Ripoll, on l'oposició ha intentat negociar per fer fora l'alcaldessa Sílvia Orriols. Junts, però, s'ha fet enrere finalment i ha descartat conformar un govern alternatiu.

En clau judicial, destaca l'acord de dos exregidors de l'Hospitalet de Llobregat del PSC amb la Fiscalia d'una pena de 9 mesos de presó per haver simulat un acomiadament el Consell Esportiu del municipi.

Altres focus d'atenció de la jornada passen per la proposta del Departament d'Educació del 8 de setembre per començar el curs 2025-2026, i la reunió executiva del Govern que aprovarà la primera convocatòria pública de solars per construir habitatge assequible.