Violeta Hódar, Chiara Oliver, Lucas Curotto: así fue la visita de OT2023 a MasterChef Celebrity 9

Cada prueba de exteriores es una sorpresa para nuestros celebrities. Pero en esta ocasión, antes de cocinar disfrutaron de un espectacular concierto privado a cargo de la última generación de artistas de Operación Triunfo. Alex Márquez, Lucas, Omar, Denna, Violeta, Juanjo, Suzete, Bea, Cris, Chiara y Salma se subieron al escenario del Umusic Hotel Teatro Albeniz para cantar delante de nuestros jueces y nuestros celebrities. Y además de mostrar todo su arte, después del cocinado demostraron sus habilidades como exigentes comensales. Te contamos cómo fue el paso de los artistas de OT2023 por MasterChef Celebrity 9.

"Estoy flipando. Operación Triunfo. Ojalá cocinen con nosotros. ¡Qué barbaridad!". Así fue la espontánea reacción de Marina Rivers a ver la actuación de los cantantes de OT2023. Después de la actuación, los celebrities tuvieron la oportunidad de charlar con los artistas y Salma no perdió la ocasión de confesarle a Pitingo que pasó la última fase de casting con su tema Killing me softly: "Se puede decir que estoy aquí en parte gracias a ti". Pitingo agradeció las palabras de Salma y después de contar que él se presentó, sin suerte, a Operación Triunfo 1, se arrancó a cantar con todos ellos: "Ya era hora de tener gente con conocimiento musical y no Raúl a las palmas y Samantha con la voz". ¡Precioso momento!

01.50 min El pasado de Juanjo Bona en MasterChef

Los jueces destacaron el éxito que la gira de OT2023 está teniendo. "Ha sido una experiencia de principio a fin en la que hemos aprendido mucho", reconoció Denna. Por su parte, Juanjo valoró "la oportunidad de llenar estadios". Tras ver a Juanjo y Lucas cocinar con nuestros celebrities, Pepe agradeció a todo el equipo de OT2023 su visita a MasterChef Celebrity 9: "Nos ha encantado contar con vosotros para unir el mundo de la gastronomía con el mundo de la música. Los dos comparten la necesidad de trabajo duro y perseverancia".