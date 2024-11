MasterChef Celebrity 9 | Jedet a Inés: "No te deseo suerte porque sé que vas a llegar a la final"

La visita de los amigos de nuestra celebrities siempre es un momento de gran emoción en cada edición de MasterChef. Y en la novena temporada del celebrity no iba a ser menos. Y si no que se lo pregunten a Inés Hernand. La presentadora se fundió en un abrazo con las tres personas que acudieron para probar su plato: el actor David Castillo, la actriz Jedet y el diseñador y juez de Maestros de la Costura Alejandro G. Palomo.

Los aspirantes trabajaron en un plato cada uno a partir de una cesta personalizada con los ingredientes que escogieron los jueces. Inés optó por un plato de bacalao y triunfó. Pero lo que no esperaba era encontrarse a comensales tan conocidos. David Castillo, Jedet y Palomo sorprendieron a Inés, que flipó al verles: "¡Wow!". Los jueces quisieron saber el nexo de unión de Inés y sus amigos. David aseguró que se conocen por ser "fan de redes, de nuestras palabras y nuestro discurso". Por su parte, Palomo confesó que ha ido a muchos de los programas de Inés, que la ha vestido en multitud de ocasiones y que han compartido alguna que otra fiesta. Pero si de antigüedad se tratara, Jedet no tiene rival: "La conozco antes de que fuera Inés Hernand".

Metidos ya en faena, los invitados probaron todos los platos. Posteriormente, tendrían que votar por su favorito sin conocer la autoría de cada elaboración. Con 8 votos, el bacalao en sanfaina de Inés fue el mejor, contando también el voto de los jueces. Antes de marcharse, Jedet respondió a la pregunta que le formuló Pepe Rodríguez: "¿Que te sorprende más, que sea la hija adoptiva de Cristina o que haya llegado hasta aquí?". Y la actriz no pudo ser más contundente en su defensa a Inés: "No me sorprende lo de Cifuentes, Inés es muy sociable. Y lo de que haya llegado hasta aquí, no me sorprende tampoco. Si mañana quiere ser astronauta lo va a ser, es la número 1 para todo. No le deseo suerte porque sé que va a llegar a la final".

Inés agradecida por las palabras de su amiga se fundió en un abrazo con ella. Pero no esperaba la genial respuesta de Jedet: "No me voy a acercar mucho porque hueles un poco regular". "¿Rezumo? Es que la cocina es muy sacrificada", respondió entre risas Hernand.