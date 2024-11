MasterChef Celebrity 9 | Se salvó la primera vez, pero ya no. Esta es la última expulsada

Ya han pasado más de dos meses de cocinado. Tras coger confianza y verse seguros de sí mismos en las cocinas de MasterChef Celebrity, los jueces les piden a los celebrities que tienen que seguir dando un pasito más. Además, cuando cada vez, son menos y se están acercando más a la final del programa. Ya no hay tiempo para los errores y, sino que se lo digan a la alumna aventajada y favorita para alzarse con la victoria en el talent. La semana pasada, a Hiba Abouk le tocaron su talón de Aquiles en el programa y por ello, tuvo que colgar su delantal. Un flan de huevo "fácil" dejó ko a la actriz en una de las famosas pruebas del programa como son los duelos.

Esta semana, la expulsada ya sabe lo que es dejar su delantal. Hace un mes, se despidió de estas cocinas, pero, sin que sus compañeros supieran nada, tenía la oportunidad de regresar sin tener que pasar por la prueba de repesca. Ella consiguió el delantal de la inmunidad, un derecho que tan pronto la expulsasen automáticamente volvería la semana siguiente. Aquella vez se fue por una pasta y ahora se va por un postre. La letra 'p' persigue a esta celebrity. ¿Sabes de quién estamos hablando? Te contamos, a continuación, lo más importante que ha sucedido en este programa.

MasterChef Celebrity 9 | Jedet a Inés: "No te deseo suerte porque sé que vas a llegar a la final"

Al llegar a las cocinas de MasterChef Celebrity, los aspirantes se encontraron con unas misteriosas cajas en sus puestos. A Marina Rivers, Inés Hernánd, Cristina Cifuentes, Pocholo, Pitingo y Francis Lorenzo les llamó la atención y no tardaron en levantarlas tras recibir las órdenes de los jueces. Justamente debajo de ellas se encontraban réplicas de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo y Jordi Cruz. Ellos se quedaron pasmados y comenzaron a sacar sus propias deducciones.

Los exteriores nunca vistos en MasterChef Celebrity

Después de haber tenido la oportunidad de viajar a un paraíso botánico, el Lur Garden en el Valle de Oyarzun en Gipuzkoa y conocer al gran querido chef como es Martín Berasategui, los celebrities no sabían la que se les venía encima en los exteriores. Esta semana, Inés, Cristina, Marina, Francis, Pitingo y Pocholo se quedaron en Madrid, concretamente en el hotel Exe Moncloa, para enfrentarse a un cocinado para los concursantes de Operación Triunfo y todo el personal detrás de la gira de conciertos que realizaron por España.

Antes de comenzar la prueba, los aspirantes conocieron a alguno de los concursantes de OT y se descubrieron algún que otro secreto. Resulta que Juanjo Bona, el cuarto clasificado del talent musical, se quedó a las puertas de participar en una de las ediciones infantiles de MasterChef y el artista tiene una espina clavada. También, salió a la luz una anécdota de Pitingo que no deja indiferente a nadie. Antes de decirle al expresidente estadounidense Barack Obama que "not clap", el cantaor confesó que se llegó a presentar al casting de OT 1 y no lo cogieron.

01.50 min El pasado de Juanjo Bona en MasterChef

Tras estas confesiones, los aspirantes conocieron que realizarían un menú completamente diseñado por los chefs Begoña Rodrigo de La Salita en Valencia y de Pepe Solla de Casa Solla, con 3 Soles Repsol cada uno. A priori parecía fácil, pero, las celebrities tenían que participar en un mismo equipo, capitanea por Inés Hernánd y enfrentarse, por primera vez en la historia del programa, a estos dos chefs. Además, para meter más presión, descubrieron que los que terminasen con delantal blanco se convertirían automáticamente en semifinalistas de MasterChef y el mejor, tendría la oportunidad de donar 4.000 euros a una ONG.

La presentadora madrileña se volvía a poner al mando en otra prueba de exteriores. Al principio, Inés coordinó a sus compañeros y puso a cada uno a realizar las elaboraciones, y parecía que todo iba bien. Pero, a medida que avanzaba el cocinado, Hernánd se vio atascada y tuvo que salir de las cocinas tras una pequeña frustración. Antes de ello, los jueces le pusieron un delantal blanco a Juanjo para que ayudasen a los aspirantes y otro a Lucas para que se pusiera con los profesionales.

01.34 min Pitingo el mejor de la prueba por equipos

Tras el cocinado y como predijeron al principio, los chefs se impusieron al equipo azul, pero aun así, destacaron dos personas del equipo de los concursantes: como son Pitingo y Marina Rivers. Ambos se convirtieron en los primeros semifinalistas de esta edición y además, el cantaor donó por primera vez en el programa 4.000 euros a una ONG. La seleccionada fue Fundación Prodis, de donde es padrino Pitingo.