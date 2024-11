MasterChef Celebrity 9 | Así fue el paso de Juanjo OT2023 por MasterChef Junior

De pasar por el casting de MasterChef Junior 4 a triunfar en la Academia de Operación Triunfo 2023. Juanjo Bona ha cumplido su sueño y, aunque sólo ha sido por un día, se ha convertido en aspirante de MasterChef. Pero puede que no sea el último. Jordi Cruz lanzó la bomba: "Ahora que eres una estrella de la música sabes que tienes las puertas abiertas de nuestro celebrity". ¿Te imaginas a Juanjo en la próxima edición de famosos?

La vida te lleva por caminos que muchas veces no esperas. Y Juanjo es una buena prueba de ello. Lo que pudo ser una vida ligada a la gastronomía giró en una vida ligada a la música. Pero a veces, ambos mundos se juntan. Y es lo que ha pasado en la última prueba de exteriores, donde los concursantes de Operación Triunfo 2023 se convirtieron en exigentes comensales después de regalarles un concierto privado a nuestros celebrities.

01.41 min Chiara, Violeta, Juanjo... Actuación OT 2023 en MasterChef

Como no podía ser de otra manera, los jueces comenzaron hablando con Juanjo Bona, que se quedó a las puertas de entrar a MasterChef Junior 4. De hecho, en su paso por MasterChef ya demostró sus dotes como cantante, con una jota aragonesa, como buen zaragozano. "Me dio mucha pena por que me gusta mucho cocinar pero la vida me llevó por otro lado y mi programa es Operación Triunfo", reconoció Juanjo. Lo que no se esperaba era la invitación de Jordi Cruz para participar en futuras ediciones Celebrity: "Sería divertidísimo. Gracias. Ojalá algún día". Desde ya, soñamos con Juanjo formando parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity.