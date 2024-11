San Pedro Manrique: tradición y magia en el Paso del Fuego

La víspera de la mañana de San Juan, el 23 junio, en San Pedro Manrique (Soria) celebran el paso del fuego, un rito tradicional y mágico. El acto se celebra en el recinto de la iglesia de la virgen de la Peña, que cuenta con un graderío en el que caben 2.000 personas. Solamente los habitantes del pueblo o sus familiares pueden participar en esta ceremonia.

La protección de la Virgen

Generalmente, los 10 o 12 pasadores suelen llevar a alguien subido a hombros cuando cruzan la alfombra de brasas. Explican que el truco para no quemarse reside en pisar fuerte y con los pies bien extendidos para eliminar el oxígeno y la combustión. También dicen que es útil regular la respiración. Además, se procura que las brasas no tengan cenizas y que no haya objetos duros para que no se quemen. La explicación más mística es que es la protección de la Virgen de la Peña la que impide a los sampedranos quemarse.

Los pasadores cruzan la alfombra de brasas dando varios pasos firmes, con la mirada recta y sin dudar. Una vez pasan la hoguera, se funden en abrazos con sus familiares y amigos y el público aplaude y celebra. Antiguamente, eran siempre hombres quienes la atravesaban. A día de hoy, también hay mujeres que caminan por encima de las brasas.