'Los Iglesias. Hermanos a la obra': hora y dónde ver hoy gratis en TV

¿Hay algo en tu casa que no te convencen? ¿Quieres reformar algo y no sabes cómo? La 1 y RTVE Play te ofrecen el programa que no vas a dejar de ver este verano: Los Iglesias. Hermanos a la obra. Hoy, martes 9 de julio, a partir de las 23.00 horas, justo después del partido de semifinales en el que España se enfrenta a Francia, llega el primer episodio de este formato presentado por dos de los hijos de Julio Iglesias e Isabel Presley, Chábeli y Julio José Jr.

Los dos hermanos se encargarán de llevar a cabo las reformas para diferentes amigos y celebrities, todos muy conocidos por el público, tanto en Madrid como en Miami. En esta primera entrega, los hermanos Presley Iglesias viajarán hasta la ciudad estadounidense del estado de Florida, para visitar al cantante y actor cubano Yotuel y a su esposa, la cantante y asesora del Benidorm Fest 2025, Beatriz Luengo.

Chábeli y Julio Iglesias Jr. se encargarán de las reformas A lo largo de 8 capítulos, tanto Chábeli como Julio Iglesias Jr. trabajarán mano a mano en una reforma por entrega. Los hermanos Iglesias-Presley recibirán un encargo de un famoso y tendrán que llevarlo a cabo con éxito. Sin embargo, como todo en la vida, habrá problemas y contratiempos e incluso algún que otro enfrentamiento. Pero, siempre trabajarán unidos, dejando claro la gran relación personal que existe entre ellos y la complicidad que tienen como familia y compañeros de trabajo. 'Los Iglesias. Hermanos a la obra' En la producción de RTVE junto a Beta Entertainment Spain, Chábeli, que lleva más de 20 años dedicándose a la decoración de interiores, tendrá el rol de diseñar el proyecto. Por su parte, Julio, todo un manitas, se enfrentará a cualquier reforma con su particular método de trabajo. Él tendrá que poner en práctica las ideas de su hermana y hacerlas realidad. ¿Lo conseguirá?