Pacheco veuria com un "error" vincular el referèndum a la governabilitat

El secretari General de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, veu com un "error" vincular el referèndum a la governabilitat de l'Estat i a una repetició electoral: "En aquest moment, com a línia vermella seria un error si portes a repetir les eleccions. Hi ha una ofensiva global de la ultradreta, campant per Espanya, aquesta sí que és una línia vermella".

Javier Pacheco considera que l'amnistia no és només una mesura de gràcia, sinó que pot desbloquejar i donar recorregut a la legislatura: "Espero i confio que tingui altura de mirada. Que mirin cap a Argentina o Eslovàquia i decideixin quina societat volem".

L'amnistia pot donar un itinerari a la legislatura Javier Pacheco recorda que el 2021 des de CCOO ja van plantejar mesures com els indults, la reforma del Codi Penal i l'amnistia per superar la judicialització que hi havia a Catalunya. Amb relació a la petició d'un referèndum, el secretari general de CCOO a Catalunya diu que el 2017 s'hi van mostrar en contra perquè no se'n podia garantir l'efectivitat: "L'amnistia no és només una mesura de gràcia, desbloqueja políticament una situació i ha de servir per donar un itinerari a la legislatura".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 4, 2023

Calen resultats socials efectius En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, adverteix que la pròxima legislatura serà "molt més complexa" que l'anterior: "S'ha de pactar un mínim de propostes que donin resultats socials efectius, amb la investidura". Pacheco concreta que caldria un compromís per renovar el pacte de finançament local per revertir la reforma que va fer Cristóbal Montoro.



��️ "No només és necessari un pacte d'investidura. S'ha de pactar un mínim de propostes"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 4, 2023

Demana no perdre "la senda progressista" Pacheco reclama no perdre "la senda progressista" aquesta legislatura i pactar una mínim de propostes que donin resultats socials efectius. El secretari general de CCOO a Catalunya planteja que l'acomiadament improcedent es vinculi a la voluntat del treballador o que es contempli una compensació en cada cas: "En aquests conceptes estem fora dels drets socials de la Carta europea". Amb relació a la reducció de la jornada laboral, Pacheco assenyala que és un objectiu utòpic i que ha de tenir corresponsabilitat: "Les dones dediquen 3,7 hores fora de la jornada laboral a tenir cura dels fills o de la casa mentre que els homes n'hi dediquen 2.02 hores. Si els divendres deixem d'anar a treballar, qui cuidarà els nens?".



��️ "Si els divendres deixem de treballar, qui curarà a la canalla?"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 4, 2023

SMI i fixos discontinus El secretari general de CCOO a Catalunya argumenta que ja ningú parla avui que l'augment del Salari Mínim Interprofesional serà inassumible i es planteja l'objectiu d'arribar al 60% de salari mitjà. Amb relació a la figura del contracte com a fix-discontinu, Javier Pachecho admet que dos anys després d'incorporar-lo a la reforma laboral, el contracte de fix discontinu no està desenvolupat totalment, però destaca que ha millorat la seva situació i ara són menys precaris.