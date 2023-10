Joana Pastrana empezó El Conquistador con buen pie ganando la primera prueba de inmunidad. Sin embargo, dos miembros de su equipo acabaron lesionadas tras el salto al mar desde el trampolín: Perla y Magda, ambas acabaron abandonando, esta última lo hizo junto a su pareja y compañera de concurso, Mar. Tres bajas inesperadas que marcaron un antes y un después en el equipo. A pesar de haber sido las mejores del reto, tenían una desventaja numérica considerable que afectaba al rendimiento en la mayoría de las pruebas.

Todo empeoró cuando perdieron en el segundo programa y Anita fue expulsada. En total, cuatro personas menos en tan solo dos programas, habiendo ganado incluso la primera prueba de inmunidad. Después de la expulsión de Garri en el último programa, están en peligro de extinción, con solo seis concursantes y su líder. Joana Pastrana, capitana de las Atabey, hizo todo lo que estaba en su mano para evitar estar en esta situación. Primero intentó que Mar y Madga aguantaran y se quedaran luchando, sobre todo, Mar, que estaba en perfectas condiciones para continuar. Tomó decisiones importantes contando con la opinión de sus compañeras, aunque el resultado no fue el esperado.

¿Podría haberlo hecho mejor? ¿Qué hubiera pasado si otra persona hubiera ido al reto, por ejemplo, en el último programa? Son preguntas que siempre quedarán en el aire y que, probablemente, martiricen a Joana Pastrana. Julian y Raquel no dejan de recordarle la grave situación de su equipo, también meten la yaga en el dedo otros concursantes de equipos ajenos, puede que para intentar desestabilizarla.

01.16 min El Conquistador - La lesionada que abandonó carga contra su capitana

"Se te fueron dos estando tú aquí", soltó David Seco, insinuando que la capitana de las Atabey no había hecho su trabajo. Él sabe de lo que habla, ha sido capitán en anteriores ediciones de El Conquistador, pero sabe poco o nada acerca de la situación del equipo verde. De ahí que el comentario haya despertado la rabia de Joana Pastrana. "Se fueron dos que se lesionaron sin yo ser partícipe. Tú no haces las preguntas, las hacen ellos", contestó ella enfadada.

David Seco no dejaba de insistir. "Estaban conviviendo contigo en el campamento". Tampoco Joana dejana de defenderse: "¿Y la lesión qué hago?". A lo que Seco le respondió: "Tú sabrás". Joana Pastrana aprovechó ese momento para dejarle 'KO', como si se trata de un ring de boxeo: "Pues entonces, como yo sabré, contigo no voy a hablar". A Paula, su compañera Atabey, se le escapó una sonrisilla de orgullo al ser testigo de cómo su capitana se defendía con uñas y dientes. Lo cierto es que no es fácil ejercer de líder. David Seco no ha sido el único que se ha metido con Pastrana, también sus propias compañeras han criticado a veces sus decisiones.