El equipo Atabey empezó su andadura en El Conquistador con cuatro bajas, la de Perla, Magda, Mar y Anita. Dos de ellas tuvieron que abandonar el concurso por una lesión tras caer al mar en una mala postura al saltar desde un trampolín a 15 metros de altura. Perla fue la primera en alarmar a los médicos con gritos de dolor, de hecho, fue atendida en un cayuco mientras el resto de su equipo terminaban la prueba. Se quejaba mucho del pecho, así que la trasladaron al hospital para hacer algunas pruebas. El médico confirmó su peor pesadilla: no podía seguir en la aventura. Perla no pudo evitar romper a llorar, para ella era un sueño estar allí y tenía muchas ganas de darlo todo.

Joana Pastrana, capitana del las Atabeys, siguió peleando programa a programa, a pesar de la situación crítica de su equipo. Muchas creen que lo está haciendo muy bien, siempre animando a las chicas, motivándolas. Sin embargo, hay quien duda de su liderazgo. La primera, la mismísima Perla, aunque casi no tuvo tiempo para sacar conclusiones. No estuvo en el debate de El Conquistador, pero durante el programa se emitieron unas declaraciones muy duras de la concursantes atacando a la boxeadora.

"No tiene ni puta idea. Estaba lesionada, tú no eres nadie para darme a mí un remo. No podía ni moverme. Si te llego a ver la cara te digo: 'Tú eres una sinvergüenza'. Me dieron ganas de estampártelo por detrás", sentenció. Perla no ha sido la única que ha criticado la labor de capitana de Joana. También otras Atabeys se han desahogado antes las cámaras.