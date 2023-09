Amb les barreres abaixades i el semàfor en vermell creuen el pas a nivell a l'estació de tren de Montcada. És una situació que es repeteix a molts punts de les via ferroviària cada dia. Algunes d'aquestes imprudències estan al darrere dels 52 atropellaments de trens des de principis d'any. Situacions que porten al límit els maquinistes que s'hi enfronten cada dia.

02.09 min Maquinistes de tren, al límit per les imprudències dels usuaris

"I continuem creuant el pas a nivell. Em sembla una falta d'educació i de respecte per a les persones que treballen tots els dies. Són conscients que anem molt justos de temps? Que no podem estar amb infarts constants", s'ha sentit per megafonia en un tren al seu pas per Montcada aquest dimecres.

Esbroncada d'un maquinista "No costa tant esperar 2 minuts al fet que passi el tren, dos minuts. Quatre persones adolescents van morir fa un parell de setmanes. Una mica de respecte si us plau". És l'esbroncada que aquest dimecres al vespre va fer un maquinista de Rodalies quan passava per l'estació R2 nord a Montcada i Reixac. Diverses persones van travessar la via fent cas omís als seus avisos. Just aquest dijous al matí, però, s'ha repetit la mateixa imatge, mateixa estació i la mateixa infracció: vianants creuant pel pas a nivell amb el semàfor en vermell.