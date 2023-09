Avui en dia trobar algú que insulti en català és més aviat difícil. Hi ha gent que insulta en castellà, altres en anglès i d’altres que són ben parlats i no ho fan mai. Però si ho volguéssim fer en català, quines opcions tenim? La Shalana dona 4 opcions i explica el seu significat.

"Colla de pixapins…". Quan diuen Pixapins es refereixen a tots aquells barcelonins que surten de la ciutat per anar a passar el cap de setmana a altres comarques de Catalunya, com la Cerdanya. "És un mica sòmines, no?". Quan diuen sòmines es refereixen a algú encantat, mancat d’agilitat mental. "Ets un napbuf". En aquest cas s'estarien dirigint a un nen baixet o de poca alçada. "Aquell és un pelacanyes". I quan diuen pelacanyes es refereixen a una persona pobra, que no és important.

Estarem d’acord que sempre és millor ser ben parlat, però si en algun cas extrem els necessitem per parar-li els peus a algú, insultem en català. No hi esteu d’acord?

