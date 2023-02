González: "2023 podria ser repetició del no anar malament"

Josep González creu que el 2022 es va agafar la "sensació que les coses estaven pitjor del que estaven" i augura un 2023 com una "repetició del no anar tan malament". El president de la Fundació PIMEC assenyala que "tot dependrà" de la política d'interessos com a "mesura clara" per controlar la inflació: "El problema d'apujar els interessos és que no saps quan has de tallar", afegeix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa les pujades del salari mínim interprofessional i assenyala que la discrepància amb Garamendi ha estat "molt petita": "Són sorprenents. Hi havia altres aspectes de posicionament". Detalla que la seva proposta aeroportuària passa perquè "el creixement no es faci tot concentrat a Barcelona, sinó que es tingui en compte Reus i Girona", alhora que reconeix que una segona pista al Prat "és convenient". I assenyala la discriminació per edat en la contractació a les empreses: "La gent cada vegada viu més anys i apartem del mercat a la gent més jove".