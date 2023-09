Quan al jovenet Joan Oró, la mare li donava diners per anar al cinema, se'ls gastava en llibres. Des que va descobrir que llegint s'aprèn, no va deixar d'estudiar i investigar. Nascut a Lleida, d'una família de flequers, arribaria a ser un gran científic. Ara commemorem els 100 anys del naixement del bioquímic apassionat per descobrir l'origen de la vida.

Les contribucions d'Oró, figura de rellevància internacional en Bioquímica , han estat cabdals, perquè ha inspirat generacions de científics. El 1959 , com diu la biografia del Departament de Recerca i Universitats, va descobrir que 'una Terra primitiva podria haver fabricat l' adenina —un dels components principals de l’ADN, també crucial en els processos cel·lulars de generació d'energia' Joan Oró , format a la Universitat de Houston, Texas, es va convertir pel seu treball en un gran científic, valorat internacionalment i va treballar durant anys per a la NASA. Concretament, va ser assessor als projectes Apollo , per l'estudi de la Lluna, i Viking , sobre el planeta Mart.

Retrat biogràfic de Joan Oró: fent de forner, les seves germanes i esposa, la seva feina a la NASA i declaracions on diu si creu que hi ha extrater...

Quan se li va deicar un capítol del programa sobre personalitats catalanes Tal com són , Oró, ben trempat, va posar-se a pastar pa a l'obrador . Hi havia treballat molts anys de jove amb el seu pare.També hi aparex la seva dona i les seves germanes i amics de la infantesa. El capítol acaba amb l'opinió del bioquímic sobre si existeixen extraterrestres .

El científic lleidatà Joan Oró explica per què com a bioquímic treballa per a la NASA en investigació de l'espai i l'origen de la vida a la Terra...

Gairebé tan inèdita, perquè no s'ha tornat a veure des del 1969, és l' entrevista més antiga que TVE conserva de Joan Oró : es va fer al programa Mare Nostrum , quan el científic era a Barcelona dirigint un congrés de Bioquímica. Antoni Serra li va preguntar per què un bioquímic era tan important per a la NASA

L'espai Perfils catalans va entrevistar-lo pels seus estudis claus per entendre l'origen de la vida a la Terra. L'enregistrament és del 2003 i mai no s'ha emès.

El pensament avançat de Joan Oró

La teoria segons la qual la vida al nostre planeta va començar gràcies a material arribat de l'exterior, la va formular Joan Oró l'any 1961, i ara és àmpliament acceptada per la comunitat científica mundial. El van proposar diverses vegades per al Premi Nobel, però mai no li van concedir. Quan va tornar a Catalunya, el 1980, es va implicar en els nous plans de desenvolupament energètic i en l'estudi de fonts alternatives d'energia.

El 1980, Oró havia estat elegit diputat per CiU a Lleida al Parlament de Catalunya. Però en veure que no podia investigar com als Estats Units, se n'hi va tornar fins que es va jubilar. Preocupat per la falta de recursos per a la investigació i pel futur de Catalunya, i com a assessor del president Jordi Pujol, va participar en una reunió de la Comissió Interdepartamental de recerca i Innovació amb Gabriel Ferrater, llavors rector de la UPC i director general de política científica. Oró i Ferrater van advertir que "si no es vol ser aviat un suburbi industrial d'Europa i del japó, cal començar una autèntica política de recerca".

Jordi Pujol, president de la Generalitat, amb els científics Gabriel Ferraté i Joan Oró, ja nomenat conseller, el 1980 rtve

La periodista Laia Massana va entrevistar Oró a l'espai informatiu Crònica 2 l'any 1982 per conèixer la seva opinió sobre la contaminació. Oró n'estava preocupat, en un moment en què els nivells no eren, ni de bon tros, els que vivim ara. El científic opinava que la ciència i la tecnologia havien de rebre prou recursos per a investigar i acabar amb els problemes que elles mateixes havien creat al planeta.

El 1993, Oró va crear la Fundació Joan Oró per a la investigació científica i va crear el Parc astronòmic i l'Observatori del Montsec.

El Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, és un centre de recerca i divulgació de la ciència, creat per Joan Oró i promogut per la Generalitat gencat.cat

Va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat, la Medalla al treball President Macià i la Creu de Sant Jordi, a més de el doctorat honoris causa per la Universitat de Lleida. El Departament de Recerca i Universitats està duent a terme un programa extens de commemoració de la figura de Joan Oró en el centenari del seu naixement, i ha afegit TVE Catalunya la seva contribució. Escoltar-lo a les seves entrevistes, per l'energia que desprenen, ha de ser també un al·licient per als investigadors actuals.