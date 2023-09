L'operació tornada de la Mercé avança sense incidències greus

Un total de 101.697 vehicles han tornat, de moment, a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dilluns entre les dotze i les quatre de la tarda, segons el Servei Català de Trànsit. Així, les carreteres catalanes ja han assumit el 40,7% dels trajectes previstos en l'operació tornada de la festivitat de la Mercè, que es tancarà aquesta mitjanit. Molts s'han desplaçat cap a zones de l'interior i també de la costa.

Al llarg del matí s'han registrat complicacions a l'AP-7 després que un camió hagi quedat creuat al mig de la via a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit Tarragona. S'ha restringit la circulació a un sol carril i això ha provocat cues de més de 13 quilòmetres entre Vallgorguina i la Roca en sentit sud i de dos quilòmetres en sentit nord. En conseqüència, també s’han vist afectades altres vies com la C-60, la B-40, la C-35 i la BV-5105.

Complicacions a la C-25 i C-31

A més, a la C-25 s'ha tallat un carril a Arbúcies en sentit Girona per un camió avariat i això provoca retencions. També hi havia trànsit lent per obres la C-31 a Gualta en tots dos sentits i a la C-65 a Santa Cristina d'Aro en direcció Llagostera.

A banda, també hi havia una elevada afluència de cotxes a la B-30, a Barberà, en sentit sud. Des de primera hora d’aquest dilluns s'ha tallat la TV-3454 a l'Aldea per un camió bolcat. El SCT calcula que uns 250.000 vehicles tornaran cap a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dilluns.