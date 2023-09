Borja González: "Da pena no poder parar para disfrutar un poco"

Dibujante, novelista gráfico, ilustrador, artista.. Podríamos referirnos a él de muchas formas pero él se identifica más con Historietista. Borja González es un viñetista extremeño que ha sido nombrado con el Premio Nacional del Cómic 2023.

La noticia se la dio el propio Ministro de Cultura, a quien reconoce que colgó en un primer momento al ver un número largo como llamada entrante en su teléfono. “No sabía ni por qué libro me lo daban, porque ya estaba metido en el siguiente libro”, recuerda.

Un momento que describiría en sus cómics como un bocadillo vacío, un recurso que suele utilizar bastante, que expresa que el personaje está a punto de decir algo o pensando algo con la boca un poco abierta por la sorpresa.

Pero reconoce estar muy agradecido por ese reconocimiento entre tanto talento: “Hay que tener en cuenta que salen muchísimos comics a lo largo del año, todos fantásticos y al final, evidentemente, yo estoy orgulloso de haberme llevado el premio, pero realmente soy plenamente consciente de que había muchísimos otros que se lo merecían tanto o más que yo”.

Borja González reconoce poder vivir de su profesión, pero insiste en dejar claro el mensaje de que no todo el mundo puede hacerlo. “Realmente el porcentaje de gente que puede dedicarse al cómic profesionalmente y cobrar por ello de una manera que pueda permitirse una vida es ridículo, es muy pequeño. Así que eso hay que decirlo. Y no sólo en los cómics, en la literatura yo creo que pasa igual”, subraya el viñetista.

Le concedieron el Premio Nacional por Grito Nocturno , pero ya ha estrenado su nuevo trabajo El pájaro y la serpiente , la última entrega de la trilogía de Las tres noches . Entre tanto trabajo, reconoce no estar disfrutando todo lo que querría del proceso: “supongo que lo disfrutaré dentro de un mes o un mes y medio. La promoción de un libro siempre es un poco asfixiante y hay veces que te da un poco de pena no poder parar para disfrutarlo un poco”.

En su nuevo trabajo, los personajes no tienen rostro, manos ni pies. Tampoco tienen un pasado ni un futuro, no se conoce mucho sobre ellos, a diferencia de su anterior trabajo. “A mí me gusta el misterio. Es, creo, una de los temas fundamentales de la trilogía y realmente yo creo que para mantener ese misterio, tienes que quitar detalles y las caras son uno de ellos”, explica. Además, en este nuevo libro hay mucha más violencia que en los anteriores, porque, según cuenta el autor, los personajes ya han llegado a una fricción por eventos pasados.

La lírica , el surrealismo y el trabajo gráfico tan elegante , han sido los elementos que ha destacado el jurado del Premio Nacional en Grito Nocturno. “La melancolía creo que vertebra los tres libros. No necesariamente por algo pasado, sino también por ese anhelo de algo que crees que debería ocurrir en el futuro, pero no tienes claro si tal vez pasó por delante tuya y se perdió”.

BEBE DEL CINE Y LA LITERATURA

Las principales fuentes de inspiración de Borja son el cine y la literatura. De la gran pantalla, el cine de terror, aunque cree que realmente su influencia no viene tanto de un medio o de obras concretas, sino de su manera de verlas o de vivirlas. “Yo cuando veo una película me gusta que me abra puertas y que me pierda. Hay veces que recuerdo las películas y las recuerdo difusas porque hago que crezcan en mi cabeza. Entonces son como mi propia película. Esa diría que es la principal influencia, el ver las cosas de una manera concreta”, afirma Borja.