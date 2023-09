Carla Simón recull el Premi Nacional de Cinematografia

Carla Simón ha recollit aquest dissabte una dels reconeixements més rellevants del sector cinematogràfic a Espanya, com és el Premi Nacional de Cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura. Simón ha defensat que ha d’existir tot tipus de cinema, tant el comercial com l’independent, però ha reivindicat la necessitat que aquest últim rebi més protecció i se l'acompanyi perquè parteix des d'una posició de major fragilitat.

La realitzadora catalana ha celebrat que de mica en mica el paper de la dona es vagi fent més present en llocs de pes i decisió del sector del cinema. Amb la distinció, que ha rebut a Sant Sebastià de mans del ministre de Cultura, Miquel Iceta, Simón s'afegeix a d'altres professionals de la direcció catalans, com Juan Antonio Bayona o Isabel Coixet, que han rebut recentment el guardó.

Contra la censura i a favor del plurilingüisme

En recollir el premi, Carla Simón ha explicat que per a ella fer cinema és una "forma de viure i una manera d'estar al món" i ha agraït el camí obert per altres directores, des d'Agnès Varda i Chantal Akerman fins a Pilar Miró, Icíar Bollaín i Isabel Coixet. "Estem davant una tímida democratització del nostre ofici, algunes maneres de treballar han quedat obsoletes i apareixen noves històries i noves mirades", ha assegurat la directora d''Alcarràs' i 'Estiu 1993'.

01.11 min Carla Simón continua acumulant premis

El contrast és que "per inversemblant que sembli el 2023, encara es censuren pel·lícules i obres de teatre per raons polítiques en diversos llocs del nostre país i ens autocensurem a vegades pel políticament correcte", ha apuntat la realitzadora. També ha alçat la veu en defensa del cinema independent, del qual assegura que "s'ha de protegir més que mai" perquè "es tracta d'un cinema amb ànima, fruit d'un risc, uns reptes i un joc. Que necessita temps i rigor, i que quan connecta amb l'espectador el fa créixer". Simón ha admès cofoia sentir-se "una gran privilegiada" per poder dedicar-se en cos i ànima al cinema.

El ministre de Cultura pensa que la concessió del Nacional de Cinematografia a Carla Simón "és un reconeixement a les pel·lícules fetes, però sobretot es tracta d'una empenta per les que vindran". Miquel Iceta ha lloat la vàlua professional però també la personal de la directora barcelonina: "representes una onada d'aire fresc i algun dia descobrirem el teu secret, el de perquè tothom vol ser amic de Carla Simón", ha ironitzat. El mèrit, segons el ministre, està en la virtut d'expicar "històries locals que es converteixen en universals".