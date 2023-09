La Generalitat amplia la capacitat de dessalinitzar aigua

Un dels puntals de l'estratègia que la Generalitat ha dissenyat per evitar a mig termini problemes de desabastiment d'aigua és l'ampliació de la capacitat de dessalinitzar aigua. En aquesta línia, està previst aixecar properament una nova planta a Blanes al costat de la que hi ha ara, que suposarà una inversió global de 287 milions d'euros, que es finançarà amb fons de l'Estat. La Generalitat calcula que les obres començaran el 2026 i que la primera gota d'aigua dessalinitzada es bolcarà a la xarxa el 2028.

La Generalitat aposta per dessalar aigua com a remei per la sequera