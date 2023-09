Comença una nova edició de la festa major de Barcelona. El pregó de l'escriptora i articulista Najat El Hachmi suposa l'inici dels actes i concerts que es podran veure a la capital catalana del 22 al 25 de setembre. El Hachmi ha dirigit les seves paraules des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

L’escriptora ha demanat en el seu pregó de la Mercè que Barcelona sigui una ciutat de llibertat i protegeixi les nenes i les dones. “Barcelona serà la ciutat de la llibertat com ho ha estat per a mi si protegeix, promou, difon i garanteix els drets de les nenes i les dones”, ha dit, i ha criticat que “en nom de la inclusió” se la consideri “molesta” per denunciar “la violencia i l’opressió, la discriminació i les injustícies”.

L'elecció de l'escriptora com a pregonera ha causat controvèrsia en el col·lectiu LGTBIQ+. Des de l'Observatori contra l'homofòbia han titllat d'inadmissible aquesta tria per ser '' una figura pública obertament contrària a drets i llibertats de les persones trans''.

Un espectacle de drons Diumenge 24 a les 22h a la platja de l'Espigó del Gas tindrà lloc una de les novetats d'enguany. Els drons ‘Geometrics x200’ de Flock Drone Art dibuixaran filigranes en el cel de la capital catalana. Un espectacle de 12 minuts en què mostren una coreografia de 200 drons al ritme de la música i els efectes sonors, formant figures de fins a cent metres d’amplada i visibles a un quilòmetre de distància.

El Sónar, la banda sonora del Piromusical El tradicional espectacle de llum i colors Piromusical tancarà les festes dilluns 25 a les 22h a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Tindrà una banda sonora dissenyada per l’equip responsable del Sónar. La festa major de la ciutat se suma així a la celebració del 30è aniversari del festival. La música d'artistes catalans com Bad Gyal, Desert o Maria Arnal conviurà amb la d’autèntiques eminències de l’electrònica de ball com Daft Punk, The Chemical Brothers, Buraka Som Sistema, Omar Souleyman o Aphex Twin. La proposta es completarà amb referents del disco, el house i el techno com Todd Terje, Laurent Garnier, Miss Kittin o Jeff Mills. També es retrà un petit homenatge al compositor japonès Ryuichi Sakamoto.

Canvis i estrena d'un nou escenari Aquest any el Mercè Arts de Carrer canvia el parc de la Ciutadella per dos escenaris nous: el parc de l’Estació del Nord i l’eix verd de Consell de Cent. Amb aquest canvi, la Fira Terra i Gust i la mostra d’associacions Associa’t passaran a celebrar-se a la Ciutadella. Pel que fa a la música, també s’incorpora un nou escenari a les Corts, al carrer de Menéndez Pelayo, i es recupera la plaça Reial. Es mantenen escenaris com el de la platja del Bogatell. Passaran per Barcelona artistes tan diversos com Buhos, Suu, Chanel i Abraham Mateo, Meritxell Nedderman, Zoo, Vicco, The Tyets, Doctor Prats, Els Catarres o Dani Fernández entre altres.

Kíiv, ciutat convidada Kíiv és la ciutat convidada a la Mercè 2023, un fet que es notarà a tota la programació de les festes amb la cultura, la història i les tradicions d’Ucraïna. Com a agraïment a aquesta invitació, Kíiv deixarà la seva empremta en una de les tradicions més arrelades del nostre patrimoni i regalarà a Barcelona dos gegants que representen els seus sants prínceps, l’Olga i el Volodímir. Es presentaran al Toc d’Inici i es passejaran com a convidats a la Cavalcada de la Mercè, al costat del bestiari i les figures de la ciutat.

Un castell humà, protagonista del cartell d'enguany L'il·lustrador i dibuixant Chamo San és l'autor del cartell de la Mercè 2023. L'ha creat a la manera d’un castell humà, culminat amb una enxaneta, on es poden descobrir lectures parcials dels diferents festivals que formen part de la Festa Major. Hi apareixen personatges imaginaris representatius de la Mercè, de totes les edats i sensibilitats, i també es poden identificar persones singulars de la cultura barcelonina. El cartell vol fer homenatge a la riquesa i diversitat cultural d'artistes i ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Els actes populars, presents també en aquesta edició La cultura popular no pot faltar en la festa major de Barcelona. La plaça de Sant Jaume tornarà a ser l'epicentre dels castellers amb actuacions dissabte 23 i diumenge 24. Dissabte a les 12h serà el torn de la Diada Històrica Castellera amb els Castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove de Xiquets de Valls. Diumenge 24 a les 13h repetiran els Castellers de Barcelona, els Esquerdats de l'Eixample, la Jove de Barcelona, els del Poble Sec, Sagrada Família, Sants, Sarrià i els de la Vila de Gràcia. Un altre dels plats forts és la cavalcada, que començarà diumenge 24 a les 18h al carrer Pelai i farà el recorregut des de Plaça de Catalunya, La Rambla i el carrer Ferran per acabar a les 19h a la Plaça de Sant Jaume.