Julio Basulto: "Debemos promover un buen estilo de vida"

El nutricionista Julio Basulto en su sección Vida Sana, da las claves del colesterol en Gente Despierta junto a Carles Mesa.

Lo primero que hay que aclarar para poder tratar el colesterol, es que hay que saber identificarlo cuando nos hacemos una analítica. Normalmente viene indicado con un pequeño asterisco al lado de un valor numérico, que indica que se padece un colesterol alto.

Basulto insiste en que el tratamiento no es tan sencillo como tomar un fármaco. Para ello recomienda una Guía de Práctica Clínica gratuita en Internet y firmada por el Ministerio de Sanidad, sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular.

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

En dicha guía, se indica que “en los resultados de los análisis clínicos se debe evitar la referencia a unas cifras de colesterol deseables o a rangos de normalidad en las cifras de lípidos”, de lo que Julio Basulto opina “en mi vida todavía no he visto ninguna analítica en la que no salgan esos rangos y en las que no aparezca en la serie el asterisco”.

El protocolo de actuación de los médicos una vez ven este asterisco reflejado, depende de si la persona tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular o no. En dicho protocolo, uno de los factores que influye, es si el asterisco indica una cifra superior a 320 en el colesterol total o superior a 230 en el colesterol LDL (comúnmente llamado colesterol malo). En este caso, las indicaciones del Ministerio son prescribir la aplicación de fármacos.

Además, para plantear ese uso de fármacos, se estudia una tabla mediante una aplicación en las que aparecen variables como el sexo, la edad, si el paciente es fumador o no, si padeces o no diabetes, cifra de tensión sistólica o diastólica y además, el colesterol.