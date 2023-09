Els titulats en graus, màsters i doctorats a les universitats catalanes tenen pràcticament plena ocupació i millor nivell laboral que la mitjana de la població. De fet, assoleixen el nivell d'ocupació previ al 2008. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari. En clau positiva, el sistema universitari català té capacitat d'atracció i retenció de talent, i redueix la fuga de titulats en màsters que acaben treballant a l'estranger perquè tenen millors condicions laborals. Malgrat això, encara es noten mancances en competències transversals com l'anglès o la capacitat comunicativa.

Augmenta l'ocupació i també els salaris

El percentatge d'ocupació i els salaris mitjans augmenten amb la formació, passant l'ocupació del 91 al 96% entre graus i doctorats, i del 62 al 84% els que cobren més de 2.000 euros bruts al mes. També es redueixen les funcions no qualificades en el cas de màsters i doctorats, però al voltant del 40% fan funcions per sota del seu nivell de formació. Dos de cada tres doctorats contractats en empreses opinen que no fan funcions pròpies del seu nivell formatiu, percentatge que arriba al 49% i que s'ha incrementat els últims anys, tot i que des del 2020 està estancat. En canvi, a les universitats i centres de recerca la majoria de doctorats sí que fa funcions pròpies del seu nivell. De fet, cada cop hi ha més doctorats treballant en empreses, mentre que es redueixen els contractats per les universitats.