Un petit terratrèmol sacseja el Maresme

Un petit terratrèmol de magnitud 2,5 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest diumenge al migdia davant la costa del Maresme, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El sisme s'ha produït a les 13.15 hores, ha estat molt superficial (0 km de profunditat) i l'epicentre s'ha localitzat a primera línia de la costa del Maresme, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Geològic de Catalunya (IGC).

No es té constància que el sisme hagi fet cap dany personal ni material, però s'ha pogut percebre en diferents punts de la comarca. L'últim terratrèmol a Catalunya va passar fa tres dies, el 14 de setembre. Va ser també de 2,5, va tenir l'epicentre a Osca i es va deixar sentir a la Val d'Aran i l'Alta Ribagorça.

Consells davant de moviments sísmics

Catalunya no és una zona especialment exposada a forts terratrèmols. De fet, la majoria que capten els sismògrafs del país solen estar, com el cas d'aquest diumenge, per sota de la magnitud 3, que seria a partir de la qual el moviment de terra és perceptible per a les persones i pot començar a causar danys. En tot cas, convé tenir clares unes pautes per saber com actuar i gestionar una crisi sísmica.