Cada dia s'aboquen al Mediterrani més de 700 tones de residus plàstics. L'ONU assegura que hi ha partícules de plàstic en el 90% de l'aigua que consumim. Això afecta de manera directa a la fauna marina i també a nosaltres perquè els microplàstics passen a formar part de la cadena tròfica, és a dir, se'ls mengen els animals que després ingerim.

Per poder netejar els mars i oceans de plàstic, l’empresa Seabots ha desenvolupat un dron aquàtic. Inicialment, va crear un robot que recull dades i diagnostica quins són els problemes principals que es troben a l’aigua. Va desenvolupar aquest projecte per recollir sòlids flotants i hidrocarburs de la superfície.

Dron aquàtic de l'empresa Seabots RTVE

A la cistella de sòlids flotants caben uns 30 litres i als filtres per absorbir els olis hi caben 15 litres. Funciona amb un motor elèctric que té una autonomia de sis hores. Seabots està treballant perquè la càmera del robot detecti la brossa. “La càmera pot detectar coses que estiguin surant i modifica la seva ruta per anar a buscar-les expressament, amb la qual cosa guanyes molta més eficiència”, explica Pau Guasch, director general de l’empresa, a Planeta R, programa presentat per Martina Klein.