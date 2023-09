Les abelles formen part de la biodiversitat de la qual tots els éssers vius depenem per a sobreviure. Davant la creixent preocupació de la disminució de la seva població arreu del món, és important recordar que aquests petits insectes juguen un paper vital en la pol·linització de plantes i la producció d’aliments. No obstant això, malgrat la seva importància, moltes persones encara temen les seves picades.

Martina Klein, presentadora de 'Planeta R', disponible a RTVE PLAY, ha visitat l’apicultor Daniel Arrèbola, a qui li agrada que l’anomenin “pastor d’abelles”. Arrèbola porta més de 30 anys dedicant la seva vida a la preservació d’aquests animals. Actualment, la falta d'aigua provoca que les plantes no floreixin i no tinguin el nèctar suficient perquè les abelles puguin fabricar la mel. Però, i si en comptes de què les abelles busquin les flors, les busquem nosaltres per elles? Això és al que es dedica Arrèbola a través de la transhumància, la tècnica que consisteix a transportar les abelles a espais on disposin de suficients flors perquè puguin pol·linitzar el màxim durant el temps que dura la floració.

Martina Klein i Daniel Arrèbola, pastor d'abelles que es dedica a la transhumància RTVE CATALUNYA

El canvi climàtic amenaça les abelles Per aconseguir 1 quilo de mel, les abelles necessiten visitar 14 milions de flors, i la disponibilitat d’aquestes es va reduint any rere any sense que trobin alternatives per a dur a terme aquesta tasca. A conseqüència d'això, cada temporada, Arrèbola disposa d'entre un 30 i un 50% menys d’abelles, assegura. Davant d’aquesta situació, els humans necessitem ser conscients de la importància de la seva preservació i compartir el nostre espai a la natura respectant-les i mantenint-les vives. Per això, és essencial entendre que no són naturalment agressives i només piquen en defensa pròpia o quan se senten amenaçades. Què podem fer per evitar que ens piquin?