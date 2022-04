La Real Societat de Geografia de Londres i l'Earthwatch Institut van designar oficialment a les abelles com l'animal més important del planeta. Pol·linitzen unes 170.000 espècies diferents de plantes i un terç dels aliments que consumim.

Hi ha 20.000 espècies d'abelles al món i un 75% són solitàries, és a dir, que no viuen en cap rusc ni en comunitat. Són tan importants com la resta i estan igual d'amenaçades, però no tenen un hàbitat propi per poder reproduir-se a la ciutat. A 'Planeta R', la conservadora d'antròpodes, Berta Caballero, i el conservador de la xarxa viva del Jardí Botànic de Barcelona, David Beltran, ensenyen a la Martina Klein a construir un hotel d'abelles. Si, sí. Has llegit bé. Un hotel d'abelles. Sona tant bucòlic com necessari.

Aquí us ensenyarem a fer-ho en tres passos molt senzills. Sigues pacient i deixa fluir la teva creativitat.

1. Buscar el material necessari Hem de buscar materials naturals com troncs, pinyes, branques, escorça, palla, canyes, maons porosos, terracota, etc. Com més elements fem servir, més variada serà la nostra clientela. I la diversitat sempre afavoreix la conservació dels ecosistemes. Seran necessàries tiges buides de menys de 12 milímetres de diàmetre: canyes, bambú, fonolls... També ens poden servir tiges toves del mateix diàmetre com el saüc, la nyàmera, la gavarrera o l'esbarzer. D'altra banda, necessitarem una corda, troncs, una broca i una caixa de fusta.

2. Construir l'hotel El primer que farem serà juntar totes les tiges que hem recopilat i les lligarem amb una corda. Si les pengem a un arbre, ja tindrem un petit hotel lowcost, però hem de pensar en gran. Agafem la broca i els troncs i fem forats de diàmetres de 3 a 12 mil·límetres amb una profunditat d'entre 10 i 20 centímetres. No podem esperar que els facin elles. Els troncs hauran d'estar lleugerament inclinats cap avall per evitar la penetració de l'aigua de la pluja. L'objectiu és crear espais perquè les femelles puguin posar els seus ous, fer una paret i aprovisiona-lo amb menjar. D'aquesta manera, les cries aniran sortint en ordre. Finalment, juntem tot el que hem creat i ho fiquem dins d'una capsa de fusta. Aquí és on entra la teva creativitat per fer l'hotel tan maco de veure com útil per les abelles.