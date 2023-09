Sorpresa i bromes aquest dijous al matí a Barcelona i els municipis de la seva àrea, on la població ha rebut als seus telèfons mòbils el missatge de prova del sistema d'alarmes de Protecció Civil. Una notificació, acompanyada d'un so estrident, on es podia llegir: "Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. És un simulacre. No truquis al 112. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te".

00.51 min Interior qualifica "d'èxit" la prova d'alarma d'emergències a Barcelona | Marga Esparza

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, considera que la prova "ha estat un èxit" amb un 90% de recepcions i ha recordat que es tracta de donar missatges "molt clars i excepcionalment" i que l'alerta no és per donar informació de servei ni informar de temporals ni trànsit, sinó que serveix per comunicar als ciutadans un lloc concret on refugiar-se o què han de fer en cas d'inundacions o incendis, per exemple.

Balanç positiu Molts habitants han informat que n'estaven informats i que esperaven el moment amb gran expectació, però amb calma. El gruix considera que es tracta d'una "eina útil" per emergències reals. D'altres, asseguren que no els ha arribat la notificació, bé per algun problema en el sistema o bé perquè tenien un telèfon mòbil antic i no tenien l'opció configurada. 02.08 min Èxit del simulacre d'emergència de Protecció Civil a l'àrea de Barcelona Pels turistes estrangers, la sorpresa ha estat més gran. Molts han assegurat que no n'estaven informats i que en veure el missatge s'han alarmat: "M'he espantat perquè he pensat que hi havia una emergència", explica Clàudia, una jove de Polònia. Així mateix, Vald Paver, un noi d'Alemanya ha apuntat que la notificació l'ha sobtat, però que ràpidament ha vist que es tractava d'un simulacre com els que es fan al seu país.