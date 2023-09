8 curiosidades sobre el cantante Harry Styles

Su último éxito fue ni más ni menos que un Grammy al Mejor Álbum por su disco Harry's House, su trabajo más introspectivo y personal hasta el momento. En 2022 consiguió que As it was se proclamara como la canción más escuchada y con Love on Tour, consagró uno de los tours más exitosos de la historia y él es un icono mundial que parece no tener freno.

Además de esto, descubrimos otros datos sobre Harry que quizá no conozcas.

1. Es imagen de Gucci En 2022 Gucci presentó la campaña Gucci HA HA HA, interpretada por el cantante británico, que fue parte activa de su creación en colaboración con el director creativo de la firma, Alessandro Michele. Las iniciales del proyecto HA HA HA son la sinéresis de Harry y Alessandro y el viaje creativo a dos, nacido de la amistad.

2. Ha sido actor de películas nominadas al Óscar Tras varios pequeños papeles en películas como Eternals, en 2022 se estrenó como protagonista en los films No te preocupes, querida, de Olivia Wilde, y My Policeman, una producción británica de Amazon Prime Video dirigida por Michael Grandage y ambientada en los años 50 en el que da vida a Tom, un policía homosexual envuelto en un triángulo amoroso. En 2017 interpretó a Alex en la película Dunkerque, que fue varias veces nominada al Óscar y ganadora de mejor sonido y montaje.

3. Salió de The X Factor Sus inicios en la industria musical combinan talento y un poco de suerte. Con 16 años audicionó para The X Factor, Factor X aquí en España, donde se presentó al mundo cantando uno de los temas más famosos de Stevie Wonder, Isn't she lovely.

4. One Direction no fue su primer grupo No se puede hablar de Harry sin nombrar a una de las boyband más influyentes de la última época. La locura por One Direction se llegó a comparar con la Bitter Manía y no fue para menos. Cinco chicos que durante poco más de cinco años no pararon de romper récords. Pero lo cierto es que esta boyband no fue su primer grupo sino White Eskimo, que formó junto a sus compañeros del colegio.

5. Harry Styles en solitario La separación de One Direction puso en duda la capacidad de los integrantes para triunfar en solitario. Harry Styles fue uno de los últimos en sacar música, pero la espera mereció la pena. Con toques de Bowie y los Stones, Sing Of the Times volvió a colocar al artista en el foco mediático.

6. Acumula 35 millones de visitas en un cover Su estilo fresco y arrollador ha hecho que la joven estrella sea admirada por vocalistas legendarios, como por ejemplo Stevie Nicks. La cover de The Chain (de Fleetwood Mac) interpretada por el británico acumula 35 millones de visitas.

7. Fue cabeza de cartel de Coachella Con su gira, Love on Tour reunió a millones de personas en sus más de 170 fechas. Aun así, Harry Styles encontró tiempo para ser cabeza de cartel de Coachella, uno de los mayores festivales de música del mundo, donde hizo una de las mejores actuaciones del festival. 100.000 personas se congregaron para escuchar al artista que dejó de regalo un momento icónico junto a Shania Twain al interpretar Still the one.