Estaban hechos a su medida y no había otro ganador posible. Harry Styles, con cuatro galardones, incluyendo el de mejor álbum, ha arrasado en los premios Brits de la música británica y se ha lucido como el icono inglés del momento.

Styles, que optaba a cuatro premios -mejor álbum (Harry's House), mejor artista, mejor canción ("As It Was") y mejor artista de pop/R&B-, se los ha llevado todos siendo el artista más aclamado de la gala londinense por la crítica y también por el público, que tres años después ha podido volver a llenar el O2 de la capital británica.

Ningún otro artista se ha acercado a los decibelios del ex de One Direction. Las actuaciones de Lewis Capaldi, David Guetta, Sam Smith y Cat Burns han quedado muy lejos de la aclamación que ha recibido Styles.

Un evento que ha pasado por primera vez en la historia a celebrarse en sábado, para tratar de paliar las malas audiencias de los últimos años. En los 90, los Brit atraían más de 9 millones de espectadores por edición, cuando Michael Jackson, David Bowie, Oasis, Freddie Mercury o Blur eran asiduos premiados; ahora que el tono ha cambiado, las cifras cayeron hasta los 2,7 millones -su punto más bajo- en 2022.