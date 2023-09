La diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés, Teresa Jordà, demana un compromís polític sota un calendari per part de l'estat, encara que no exigeix l'aprovació de la llei d'amnistia abans de la investidura. Contràriament al que va defensar Jaume Asens, l'interlocutor de Sumar en les negociacions per una amnistia a canvi del suport independentista a una futura investidura de Pedro Sánchez, qui creu que la negociació d'una llei d'amnistia "no serà fàcil" i que queda poc temps perquè s'aprovi “en lectura única” abans de la investidura.

Jordà veuria "fantàstic" un equip negociador ERC-Junts per negociar l'amnistia Reclama obertament la unió de l'independentisme davant les negociacions amb l'estat per una amnistia a canvi del suport en una eventual investidura a Pedro Sánchez. La diputada al Congrés d'ERC celebra el "gir estratègic" de Carles Puigdemont i de Junts per Catalunya "cap a la negociació i cap a fer política": "Demanem el mateix, plegats vam fer possible l'1-O" i afegeix que seria òptim negociar la investidura de Pedro Sánchez plegats: "Tenim una oportunitat extremadament històrica". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, deixa la porta oberta a què Carles Puigdemont formi part de la taula de diàleg perquè s'està "en una altra fase" i ja no hi ha el marc "de govern a govern". Jordà afirma que ERC ha aconseguit "massa sola" el reconeixement del conflicte polític o sacsejar el Codi Penal i ara volen pujar un graó més amb l'amnistia: "Posar el comptador a zero a la taula de negociació. Determinarem qui hi hagi de ser, segur que ens entenem".

Jordà: "No he rebut l'encàrrec de negociar la investidura" Pel que fa a les negociacions amb el PSOE, Teresa Jordà diu que hi parlen "d'algun serrell de la mesa" però no ha rebut l'encàrrec de negociar la investidura: "No tinc l'encàrrec del partit. Em consta que hi ha hagut alguna conversa. “La discreció ha d'imperar. Quan hi hagi l'equip negociador establert ho explicarem".“ La diputada d'ERC considera a Pedro Sánchez més valent o més demòcrata que els seus antecessors tot i que reconeix que es podria entendre amb Feijóo i votar-lo el dia 26: "No compararé Sánchez, González o Zapatero. Hem vist un viratge respecte a l'amnistia, però Pedro Sánchez estarà assegut negociant l'amnistia perquè necessita els vots". Amb relació amb la negociació de la investidura del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, la diputada d'Esquerra diu que cap dirigent d'ERC ha parlat directament amb Feijóo i que només hi va haver una trucada "d'un membre destacat dels populars" abans de l'acord de la mesa del Congrés "per si Feijóo volia parlar, però res més".

Sospesa a Zapatero com a relator: "És una figura rellevant" Jordà no li sembla malament que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pugui ser el mediador de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez "malgrat que és art i part, és una figura rellevant" i afegeix que cal que reconegui les dues parts: "Si proposen Zapatero hi hauríem de donar el vistiplau". Jordà destaca que ERC ja havia demanat un mediador amb l'Estat i celebra que Junts s'hi afegeixi: "Que bé que des de Junts es vegi necessari la figura d'un relator".