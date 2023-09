El president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que l'escenari polític que s'ha obert després de les eleccions generals del 23J és propici per "resoldre el conflicte de sobirania amb l'Estat" i reclama "iniciar de forma immediata una nova fase de la negociació" amb el govern espanyol "per establir les bases perquè Catalunya voti".

Ho ha dit en el missatge institucional amb motiu de la Diada de l'11 de Setembre emès aquest diumenge al vespre, en què ha assenyalat que "ara és el moment" de superar "definitivament la repressió" i de posar "les bases perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir sense cap límit quin ha de ser el futur polític del país". També ha considerat que l'amnistia "per si sola no resol el conflicte" i ha demanat el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal.

La Diada d'enguany arriba en plenes negociacions entre l'independentisme i el PSOE, que busca tornar a investir el seu secretari general, Pedro Sánchez, president del govern espanyol. En aquest context, Aragonès ha defensat que "Catalunya té la clau de la governabilitat de l'Estat" i que cal "aprofitar aquesta força per fer possible tot allò que fins ara no era possible".

En aquesta línia, ha reclamat l'amnistia "com a garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats tornaran en llibertat" i ha advertit que és "una condició indispensable per poder dur a terme una negociació en peu d'igualtat". Tot i això, ha admès que "per si sola no resol el conflicte": "És el punt de partida".

El president també ha posat sobre la taula de negociació la necessitat de "superar les limitacions" que pateix Catalunya en clau econòmica i que impedeixen la "millora immediata del benestar de la ciutadania". És per això que ha demanat que l'Estat traspassi a la Generalitat la totalitat de Rodalies de Catalunya i posar fi al dèficit fiscal: "ens impedeix tenir l'estat del benestar que mereixem".

Defensa del català En el marc de la Diada, Aragonès també ha fet una crida a defensar i mantenir l'ús del català. "Tenim la responsabilitat històrica de mantenir viva la llengua i només ho farem si tots ens conjurem per parlar-la", ha alertat. És per això que ha emplaçat la ciutadania a "utilitzar-la amb normalitat en tots els àmbits" i a "convidar tothom a fer-la servir sense por, sense vergonya", també adreçant-se en català a la població nouvinguda i reforçant l'escola en català. Alhora, ha exigit "no fer cap pas enrere davant dels intents de la dreta i l'extrema dreta d'arraconar el català", tant a Catalunya com a les Balears, el País Valencià, la Franja de Ponent i la Catalunya del Nord.