Jordà no exigeix la llei d'amnistia abans de la investidura

Teresa Jordà, diputada electa d'ERC al Congrés dels Diputats, no exigeix l'aprovació de la llei d'amnistia abans de la investidura de Pedro Sánchez, però sí un compromís polític i una calendarització. La portaveu dels republicans per la negociació de la investidura admet "alguna conversa" de negociació. L'exconsellera del Govern considera que la coordinació ERC-Junts per a les negociacions "seria l'òptim" i celebra el "gir estratègic cap a la negociació i cap a fer política" de Puigdemont i el seu partit. No veu amb mals ulls que Zapatero sigui el mediador, malgrat que és "art i part". Deixa la porta oberta a que Puigdemont formi part de la taula de diàleg. Critica les paraules de Dolors Feliu a la manifestació de la Diada perquè "no sumen". I reivindica que ERC "mai ha renunciat a la unilateralitat", però insisteix en la via del referèndum pactat.