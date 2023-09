Darling, la hermana de Edwin Arrieta, presuntamente asesinado por Daniel Sancho en Tailandia, ha concedido a 'Mañaneros' de Televisión Española su primera y única entrevista en España.

Ha viajado a nuestro país por primera vez y se ha mostrado muy afectada por la pérdida de su hermano y, además, ha pedido, en reiteradas ocasiones, justicia: "Estoy cansada nerviosa, es mi primera entrevista en vivo. Aparte, que no es mi país, es otro continente. Tengo pánico a viajar, me siento más segura en tierra [...] Todavía mi dolor no da para mandar un mensaje a Daniel Sancho, en estos momentos no opino que yo pueda decirle que le perdono".

"Mi papá le envió el último audio" "He elegido el programa 'Mañaneros' porque conocimos a Dani, reportero del programa, y me dio confianza. Siempre hablaba con mi hermano cinco veces al día. Yo no sabía de la relación que mi hermano tenía con Daniel Sancho. El sueño de Edwin era homologar su título en España, mi hermano velaba por nosotros. Era como retribuir lo que mis padres hicieron por él".



Nos relata la conversación con Daniel Sancho a través del teléfono



��#Mañaneros12Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/aRlm2ui81c“ — Mañaneros (@MananerosTVE) September 12, 2023 Sobre la estancia de su hermano en Tailandia, Darling asegura que no notó nada raro: "Su sueño era conocer el mundo, y viajar. Me habló sobre unos vestidos y luego ya no supe nada más de él, no volví a escuchar la voz de mi hermano. Mi papá le envió el último audio", afirma la hermana entre lágrimas al volver a escuchar la voz de Edwin en el audio.

"Lo único que encontraron fue un cadáver" El padre de Edwin alertó a su hermana de que no sabía nada de su hijo y es cuando comienza a crecer la preocupación en Darling. Le envíó numerosos mensajes de WhatsApp y audios, todos ellos sin respuesta. En ese momento, comenzó a buscar a través de Instagram a posibles conocidos de Edwin. Visiblemente emocionada, ha expresado que Daniel Sancho le dijo a través de las redes sociales que había visto a Edwin el día de antes de su desaparición, pero que "le había perdido el rastro", algo que alertó a las autoridades de Tailandia. La autopsia indica que Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho, según la Policía tailandesa Algo que le resultó raro: "Daniel Sancho me escribió y me dijo que se iba a duchar e iría a la comisaría. Mis amigas también escribieron a Daniel para saber algo de mi hermano, y después dejó de responderme". "Le pedí a la Cónsul de Colombia en Tailandia que no dejara salir a Daniel de la isla. Yo le pedí a mi hermano que se comunicara conmigo, aunque fuese por telepatía y sentí que mi hermano estaba muerto. Mi familia es muy creyente, y cuando fui a entrar al oratorio me dio por llamar a la Cónsul y me dijo que habían hecho un barrido con las autoridades y el doctor Arrieta no aparecía. Me dijeron que lo único que encontraron fue un cadáver y guardaron silencio", ha explicado.



"Al saber que había un cadáver, mi madre dijo: a mi hijo me lo mataron"



��#Mañaneros12Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/BgxfzkU7wJ“ — Mañaneros (@MananerosTVE) September 12, 2023

"No concibo como una persona puede asesinar así a un amigo" Además, la hermana de Edwin ha explicado sus sentimientos respecto al crimen: "Yo no concibo cómo una persona puede asesinar de esa forma a un amigo. Y que tire sus partes como un trozo de papel, muchas veces le doy vueltas y creo que ni un animal que tu lo encuentres muerto eres capaz de hacer eso", ha recordado Darling con el rosario en la mano. "Mi hermano ni es narco, ni es diabólico, ni peligroso, ni amenazaba a nadie, como se ha dicho. Los padres de Daniel están sufriendo, pero mis padres mayores, son hipertensos, y claro que están sufriendo. Ellos aún pueden ver a su hijo, mis papás no. Ellos pueden escuchar la voz de su hijo, mis padres, no", ha recalcado en el plató de 'Mañaneros' frente a Jaime Cantizano.