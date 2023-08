El español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, detenido este fin de semana como sospechoso de asesinar a su amigo el cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha confesado el crimen y ha asegurado que lo hizo por que se sentía "rehén" de la víctima. "Quiero colaborar en todo lo que pueda", ha dicho horas antes de ser puesto bajo disposición judicial.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha asegurado Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

“Me tenía como un rehén“

Esta previsto que este lunes sea trasladado a la vecina Koh Samui, donde un juez decidirá si presenta o no cargos formales en su contra. En caso afirmativo es muy probable que Sancho pasara a ser ingresado en prisión hasta el juicio, ya que la posibilidad de que quedase en libertad bajo fianza es baja dada la gravedad del caso.

Bien tratado y en contacto con su familia El joven ha insistido en la conversación con la agencia EFE en que la policía tailandesa de Koh Phangan le "está tratando muy bien" y ha revelado que los agentes que le custodian le llevaron a cenar a un restaurante de la isla la víspera. También ha asegurado que pudo entonces hablar por teléfono con su familia y amigos. Al ser preguntado si se ha sentido forzado por la policía a declararse culpable, ha contestado: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado". "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", ha añadido. “Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción“ Sancho, de 29 años, lleva bajo custodia policial desde el viernes. La familia de Sancho ha contratado a un despacho particular para la defensa del joven, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, aunque de momento le sigue representado la abogada de oficio tailandesa. El abogado contratado por los españoles podría empezar desde este lunes a representarle, una vez Sancho sea trasladado a Samui.