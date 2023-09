L'actualitat d'aquest dimecres passa per l'inici d'un nou curs escolar amb diverses novetats a les aules. Unes mesures que no han estat suficients per als sindicats, que critiquen que encara "no es contempla el retorn de les condicions laborals" retallades el 2010 i, per això, mantenen, de manera inèdita, la vaga pel mateix dia d'inici de les classes.

L'endemà de l'anunci de les condicions per un possible suport de Junts a la investidura de Sánchez porta cua. L'independentisme tanca files amb Junts i el PSOE celebra l'obertura al diàleg. Sumar insisteix que "no es pot deixar perdre una oportunitat històrica".

La socialista Meritxell Batet anuncia que abandona la primera línia de la política. A través d'un tuit s'ha mostrat convençuda que hi haurà un nou govern progressista.

PSOE, Sumar, ERC, Bildu i PNB registren una reforma del reglament del Congrés per fer servir el català als plens.