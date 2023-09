Impost sobre emissions de CO2: qui el paga i com fer-ho

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni. El llistat contempla un total d'1,4 milions de contribuents i més d'1,7 milions de vehicles. L'abonament de la taxa s'ha de fer abans del pròxim 20 de novembre, però els vehicles que ja constaven al padró l'any passat i van domiciliar el pagament rebran el càrrec directament al seu compte.

El padró està disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (atc.gencat.cat/co2padro). Els contribuents hi poden consultar les dades, així com la quota que els correspon abonar i el període de pagament. Per fer-ho s’hi ha d’accedir amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, per visualitzar tots els vehicles dels quals el contribuent és titular.

La Generalitat preveu recaptar amb aquest impost uns 51 milions d'euros. Els diners es destinaran íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, segons explica el Departament d'Economia i Hisenda. L'objectiu és invertir en accions de millora del medi ambient i fomentar la mobilitat sostenible, entre altres.