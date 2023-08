Protagonizada por Ava Gardner, Clark Gable y Grace Kelly, Mogambo se ha convertido en un clásico del cine de aventuras. La película está dirigida por John Ford, el director más galardonado de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Dirección. Suyos son los títulos El delator (1935), Las uvas de la ira (1940), ¡Qué verde era mi valle! (1941) y El hombre tranquilo (1952). Justo un año después de llevarse a casa su última estatuilla, John Ford estrenó este Mogambo (1953). ¿Cuánto sabes acerca de esta película? Te contamos 7 curiosidades acerca de ella y sus protagonistas.

No se sentía Clark Gable muy cómodo con el resto del equipo, pero ¿por qué? Al actor, que no tenía prácticamente pelo en el pecho , veía como sus compañeros de reparto se quitaban las camisetas y presumían de pectorales poblados . Aquello hirió su sensibilidad y pensó que, si aparecía en la pantalla junto a ellos, su imagen varonil iba a verse afectada. Por esa razón, Gable hizo que Donald Sinden y el resto de actores se afeitaran el pecho.

3. La actriz que Ford quería y con la que se conformó

No entraba Ava Gardner en los planes de John Ford cuando se metió en el proyecto. De hecho, tenía a otra actriz en mente para interpretar a Eloyse Kelly. El director de Mogambo quería contar con la actriz Maureen O'Hara, pero los productores se lo denegaron. Se tomó muy mal John Ford aquel desacuerdo, hasta el punto de pagarlo con Ava Gardner, a quien no trató demasiado bien los primeros días de rodaje. "Si no me quiere aquí, no tiene más que decírmelo", le llegó a decir la actriz, que se sintió incómoda desde el principio. Afortunadamente, acabó ganándose la confianza del director y su relación fue mejorando con el tiempo.