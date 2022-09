En el 70 aniversario de la emblemática película de Solo ante el peligro (1952), protagonizada por Gary Cooper y Grace Kelly, RTVE le rinde su pequeño homenaje a esta obra maestra del western, que podemos disfrutar online y totalmente gratis en RTVE Play hasta el 14 de septiembre de 2023. Un título que le sirvió a Cooper para ganar su segundo Oscar, y con el que se reafirmó como una de las grandes estrellas del Hollywood dorado. Con 35 años de carrera, y una filmografía de 85 películas (la mayoría de gran éxito), el actor norteamericano supo encarnar la honestidad y la integridad en la gran pantalla.

Gary Cooper fue mucho más que un actor. Fue un mito, una referencia, una gran estrella. Lo fue, y 60 años después de su muerte lo sigue siendo. Sus ojos azules, su mirada limpia, su rostro sereno, aunque a veces desconcertado, y su estilizada figura fueron sus rasgos de identidad.

Frank James Cooper nación en Montana (Estados Unidos) en 1901, hijo de una familia acomodada, iba para comediante y caricaturista. Pero la casualidad le llevó al cine como cowboy de relleno en 1925. Luego vino algún que otro pequeño papel y tras Flor del desierto (1926) la Paramount le ofreció un contrato.

Habían pasado apenas dos años desde su debut cuando aparece en Alas (1927), de Wiliam Wellman, primer film en conseguir el Oscar a la mejor película, y en la que ya destacaban su magnética presencia y su buena interpretación, a pesar de que apenas aparece cinco minutos.

Gary Cooper en España

En su biografía Gary Cooper: el héroe americano escrita por Jeffrey Meyers, se relatan algunas de anécdotas del actor en España. Estuvo en Toledo “dando unos cuantos capotazos” a una vaquilla. Su amigo, el escrito Ernest Hemingway le presentó a Picasso a finales de los 50, y éste le invitó a cenar en su casa de la Riviera francesa. Y compartió reparto con Sara Montiel en la película Vera Cruz (1954), con la que no acabó de entenderse. De hecho, en dicha biografía, reproducen unas curiosas declaraciones de su amiga y amante Lorraine Chanel sobre la actriz española: "Volvía diciendo que casi le resultaba insoportable tener que tocarla o besarla. Nunca utilizaba champú. Me dijo que su peluquero que cada día no hacía más que añadirle aceite de oliva a su pelo".

Gary Cooper, el hombre del oeste GTRES

Gary Cooper fue uno de los más grandes, de eso no hay duda. A continuación, recordamos algunas palabras de cómo le recordaban los que trabajaron con él:

“Nadie como Cooper puede conseguir ser perfectamente natural ante la cámara” - D.W. Grifitth

“Si te inventaras un personaje como Cooper, nadie se lo creería. Es tan bueno que no parece humano” – Ernest Hemingway

“Cooper es como una droga para las mujeres” - Richard Widmark

“Cada surco de su rostro, gritaba honestidad” – Frank Capra

“Cooper es un consumado actor de comedia” - Ernest Lubitsch

“En la pantalla es perfecto, aunque en el plató hubiera jurado que estaba presenciando la peor interpretación de la historia” – Sam Wood

“El hombre más alto, delgado y de ojos más amables” – Audrey Hepburn