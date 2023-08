Els partits catalans encaren el nou curs polític amb la mirada fixada en les negociacions d'investidura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha obert oficialment aquest mateix dilluns la ronda de contactes "obert a negociar amb tothom", fins i tot amb els partits independentistes. Un posicionament que no ha agradat gents els líders del PP a Catalunya, com el seu president Alejandro Fernández. L'executiva de Junts es reunirà dijous, sense mòbils sobre la taula.

L'horitzó és el del debat del 26 i 27 de setembre. Entre les línies vermelles que fixen els populars hi ha l'amnistia que reclamen des d'ERC i Junts. Aquest mateix matí s'ha reunit amb el comitè de direcció del partit per establir l'estratègia. Els socialistes, per cert, han acceptat l'oferiment dels populars perquè Núñez Feijóo i Pedro Sánchez es reuneixin.

Es calcula que hi ha 1.432 amb procediments penals oberts pels fets relacionals amb la consulta, als quals se sumen 1.200 persones més amb procediments administratius i comptables. Sumar entén que hi ha "multiplicitat de supòsits" i que la norma haurà de deixar clars quins són els que es podrien acollir a la llei d'amnistia.

Precisament l'equip de juristes que coordina l'advocat i expresident del grup de Podem al Congrés, Jaume Asens , ja treballa en l'articulació de la futura Llei d'Amnistia que ha de fer possible un acord per a la investidura de Pedro Sánchez. Asens lidera una vintena de catedràtics i experts que segons ha explicat aquest dilluns en una entrevista a TVE la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, perfilen els marges de la llei. Yolanda Díaz assegura que serà una llei plenament constitucional.

Primeres executives del curs

Tant els republicans com el PSC han celebrat la seva primera reunió executiva del curs polític. De moment, els socialistes no tenen assegurats els suports per una investidura de Sánchez, però encara tenen marge de negociació a l'espera del resultat de la sessió del 26 i 27 de setembre. El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha emmarcat les converses en "el diàleg i la Constitució" i ha reclamat "discreció".

Els socialistes ja han realitzat gestos cap a Junts i PNB, cedint-los diputats perquè puguin conformar grup parlamentari propi al Congrés i al Senat, igual que ha fet Sumar amb la cessió de diputats a ERC al Congrés.

Per la seva banda, l'executiva de JxCat celebrarà aquest dijous una jornada de treball a Altafulla per abordar l'inici de curs. Mentre estiguin reunits no podran fer servir el seu telèfon mòbil. La trobada serà exclusivament presencial i s'iniciarà a les 10 del matí, segons ha traslladat el secretari general de la formació, Jordi Turull, als membres de la seva executiva. Es tracta de la primera reunió de la cúpula de Junts després de tancar el 17 d'agost l'acord amb el PSOE per la constitució de la Mesa del Congrés.