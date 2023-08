L’aeroport del Prat - Josep Tarradellas ha inaugurat aquest dilluns el primer vol directe entre Barcelona i la ciutat xinesa de Shenzhen operat per la companyia Shenzhen Airlines, del grup Air China. Amb la nova ruta, que tindrà dues freqüències setmanals, els dilluns i els divendres, el Prat ja compta amb vols directes a dues ciutats xineses després que el passat mes de juny es recuperessin els vols amb Pequín.

Durant l’acte d’inauguració, Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat i president del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona, ha destacat que la nova ruta Barcelona-Shenzhen significa la “normalització” dels vols amb la Xina després de l’aturada per la pandèmia i ha dit confiar que es “consolidi” per incrementar el nombre de freqüències en els pròxims mesos.

Collboni aposta de nou per l'ampliació del Prat

Actualment, el Prat opera tres vols setmanals amb Pequín, recuperats el passat mes de juny, als que se sumen aquests dos setmanals amb Shenzhen. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que aquest dilluns s’ha inaugurat molt més que una nova ruta aèria perquè els vols directes entre Barcelona i Shenzhen seran “un nou canal d’oportunitats” per a les dues ciutats.

01.21 min Barcelona estrena el vol directe a la ciutat xinesa Shenzhen | Àlex Cabrera

Per Collboni, a més, la nova ruta posa de manifest “el que ja és una evidència”, que Barcelona necessita ampliar l'aeroport del Prat perquè "estigui a l'altura de la seva ambició" com a ciutat "pròspera, diversa, amb oportunitats per a tothom i amb una economia diversificada". “Necessitem i treballarem per tenir un aeroport que faci possible créixer en vols directes intercontinentals per defensar aquest model de ciutat i de país”, ha afegit.