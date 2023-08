El sector turístic celebra que aquest estiu hagi estat el soterrament definitiu de la pandèmia. Els hotels i restaurants catalans han registrat un 29% més de reserves que durant l'estiu passat. A les comarques gironines han vist com el turisme local ha recuperat els viatges a l'estranger, i això ha fet baixar les pernoctacions. Les elevades temperatures han ajudat, per exemple, a potenciar els esports d'aventura de Lleida. A Tarragona, confien que el setembre encara puguin millorar les dades. I a Barcelona, estiu amb preus de rècords.

Aquest cap de setmana, últim diumenge d'agost, coincideix amb la tornada de vacances per a molts. La tornada a casa es preveu complicada per les afectacions de trànsit per 'La Vuelta' i per la intensa pluja que cau des d'aquest dissabte al vespre. S'espera que uns 247.000 vehicles retornin a Barcelona, amb alta circulació a l'AP-7, i prop de 970 operacions a l'aeroport del Prat.

03.18 min Diumenge d'alta mobilitat pel final de les vacances d'estiu

Baixen les pernoctacions a Girona A les comarques de Girona, el sector turístic parla de bona temporada. Això sí, l'ocupació és inferior a l'estiu passat, que va ser excepcional després de dos anys de restriccions per la covid. Preveuen xifres similars a les anteriors a la pandèmia, tot i que els hotels apunten a xifres de rècord. Però l'increment de preus i que els catalans han recuperat els viatges de llarga distància ha fet baixar les pernoctacions. 01.11 min Girona, contenta amb el turisme aquest estiu tot i baixar l'ocupació | Joan Sisquella Qui tanca l'agost fregant un ple total és el turisme rural amb una oferta de places més limitada. Al setembre, el sector turístic gironí confia millorar les xifres de l'any passat perquè la temporada s'allarga cada cop més gràcies al bon temps i cada cop hi ha més gent que programa les vacances més enllà del juliol i l'agost.

Ocupació del 90% a la Costa Daurada A la Costa Daurada de Tarragona, l'agost ha millorat la tendència del juliol i les ocupacions s'han mantingut entre un 80 i 90%. Albert Canadell, director d'un hotel de grans dimensions de Salou, el qualifica d'un bon mes a l'espera que al setembre hi hagi un repunt de viatges organitzats de turistes europeus. 00.58 min Tarragona tanca un bon agost turístic, però amb la mirada posada al setembre | Clara Ontañón Pel que fa als hotels més petits, que acaben la temporada al setembre, han notat molt la baixada del turista nacional.

Lleida vol recuperar el turisme estranger A Lleida, l'afluència turística a l'agost es concentra en les comarques de muntanya. El sector fa un balanç positiu de com ha anat l'ocupació, que ha arribat a pics del 100% el pont del 15 d'agost, quan ja és més habitual que pugi gent a gaudir del Pirineu. L'assignatura pendent és la recuperació del turisme estranger, que triava el Pirineu per passar les vacances a l'estiu abans de la pandèmia. L'Informatiu L'afluència turística de Lleida, a les comarques de muntanya aquest agost Escuchar audio Al capdavant de l'oferta del Pirineu hi ha els esports d'aventura, que també fan un balanç molt positiu tot i la sequera. També han ajudat les altes temperatures. Aquesta setmana, amb l'avançament del curs escolar, l'ocupació ja cau en un 20%. Abans, però, l'alta ocupació s'allargava fins a mitjans de setembre.