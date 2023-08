La prohibició fer foc en tota mena d'espais oberts i de totes les activitats educatives, esportives i d'oci al medi natural en prop de 500 municipis, com les rutes de muntanya o les acampades, s'ha ampliat un dia més, fins dissabte 26 d'agost. Mesures que van entrar en vigor la mitjanit del dimarts amb l'objectiu de prevenir incendis forestals.

D'altra banda, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per calor molt intensa fins divendres.

Tercera jornada d'altes temperatures amb la nova onada de calor que té a pràcticament tot Catalunya en risc per calor i també per perill d'incendi. En concret, els Agents Rurals han activat el nivell 3 del pla Alfa en 70 municipi s , de 13 comarques catalanes, i s'han tancat els accessos a set espais naturals protegits . També es prohibeix en aquests municipis activitats forestals, com l' acampada, caça o l'ús de radials .

Set parcs tancats

A més, Agents Rurals ha informat que estan restringits els accessos a set espais naturals, tot i que no en descarta el tancament de més.

Garraf (Barcelona).

(Barcelona). Montsant (Tarragona).

(Tarragona). Montmell-Marmellar (Tarragona).

(Tarragona). Els Ports (Castelló).

(Castelló). Montsec d'Ares (Lleida).

(Lleida). Montsec de Rubies (Lleida).

(Lleida). Baronia de Rialb (Lleida).

01.32 min Restriccions per prevenir incendis: prohibit acampar i fer obres en carreteres

Aquests controls d'accessos es duen a terme per evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius: d’una banda, per reduir el risc que es produeixi una ignició, -el 90% dels incendis a Catalunya són d’origen antròpic, és a dir, causats d’una manera o altra per l’activitat humana-, i de l’altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.

Mentre duri l’activació, els agents rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d’incendis forestals, i es reforçarà la vigilància aèria. Es fa una crida a la prudència per evitar qualsevol situació de risc. I es demana a la ciutadania que no es freqüenti el medi natural, especialment en hores de màxima insolació.