La 78a edició de 'La Vuelta' suposarà l'afectació de trànsit més important fins ara de la carrera ciclista. La primera i segona etapa, que tindran lloc a Barcelona el dissabte 26 i diumenge 27 d'agost, respectivament, vindran acompanyades d'un desplegament d'un gran dispositiu que implica talls puntuals a diverses vies: la C-60, la C-17, la C-35, la C-59, la C-16, l'A-2, la B-23 i la C-31.

Les primeres etapes són les més complicades de gestionar perquè es desenvoluparan als carrers de la capital catalana. Durant les etapes tercera i quarta, el dispositiu d'acompanyament dels agents policials encapsularà els corredors i d'aquesta forma avançarà tallant en dinàmic sobre la marxa la circulació i els diferents accessos al llarg del recorregut.

Es desplegarà un dispositiu especial amb gairebé un miler de persones, entre agents de la Guàrdia Urbana, auxiliars de mobilitat i serveis de neteja, que vetllaran pel bon funcionament del trànsit al llarg dels 28 quilòmetres de tanca.

La primera etapa de la volta ciclista es desenvolupa al centre de Barcelona , per la qual cosa hi haurà diverses restriccions de trànsit i no es podrà estacionar el vehicle als carrers afectats des del dia d'abans, el 25 d'agost. El recorregut és:

9 talls

Mentre duri la prova, es faran desviaments de trànsit per altres vies evitant que el trànsit no passi pel recorregut de l'esdeveniment esportiu. Per aquest motiu, s'adoptaran mesures sol·licitades per la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra.