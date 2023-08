Primer dia en què l'Agència catalana de l'Aigua pot multar els municipis que més aigua consumeixen. Han tingut un mes de marge per prendre mesures i implementar els plans de sequera, però no tots s'hi han adaptat.

A Torrent, el municipi gironí amb 160 habitants, han començat a substituir els comptadors manuals pels digitals. Així podran prendre mesures de contenció de l'aigua, a temps. L'Ajuntament n'assumirà el cost total, uns 30.000 euros.

Al mes de juny, segons l'ACA, en aquest municipi es van consumir 930 litres per habitant i dia, quadruplica de llarg els 230 reglamentaris. El consistori, però, assegura que no és responsabilitat dels veïns i que la meitat de cases del municipi són segones residencies amb grans jardins.

A un altre municipi de Barcelona, Sant Martí d'Albars, viuen 130 habitants i hi ha 20.000 caps de bestiar, que són els qui consumeixen la major part de l'aigua.

L'Ajuntament de Palafrugell és un dels primers a sancionar. Ho ha fet a set comunitats de veïns per incomplir la normativa de l'ús d'aigua en les restriccions per la sequera. Des del març, quan l'ACA va decretar la fase d'excepcionalitat al municipi, es prohibeix el reg en jardins i zones verdes. A més, el consistori ha detectat cinc propietaris que han omplert la piscina, incomplint la normativa de l'ACA. Al juliol ja es va sancionar una persona per omplir una piscina en una propietat privada.

Més d'un terç dels municipis gasten més aigua de la permesa El 36% dels municipis de les conques internes de Catalunya en estat d'excepcionalitat, que representen un 9% de la població, incompleixen les dotacions d'aigua que fixa el pla de sequera del Govern, que estableix un límit de 230 litres per habitant i dia. El 36% dels municipis de les conques internes incompleixen la dotació d'aigua En l'altra cara de la moneda, segons dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aquest dimecres, més de la meitat dels municipis, un 56%, amb un 90% de la població, sí que compleixen els llindars de consum per habitant i dia fixats. El 8% restant no ha aportat dades.