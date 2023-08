10:00

Controlat l'incendi forestal de Portbou.

Els Bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi de Portbou i Colera aquest dilluns. 30 dotacions dels bombers han treballat durant tota aquesta nit per mantenir estabilitzat l'incendi i evitar revifades a causa del vent que podia arribar a ratxes d'entre 90 i 100 quilòmetres per hora.

Trànsit també aquest matí ha reobert l'N-260 al trànsit habitual de vehicles, ja que fins ara es feien controls i només hi podien circular veïns i qui es desplacés per feina. El foc, que ha cremat prop de 600 hectàrees, es va iniciar divendres a la tarda i es va donar per estabilitzat dissabte a la nit. En concret, ha afectat 573 hectàrees, 387 de les quals a Colera i 185 a Portbou.