El president de la Generalitat, Pere Aragonès, adverteix que si Pedro Sánchez "vol la investidura s'haurà de moure". En aquest sentit, ha assegurat que "haurà de complir amb l'agenda catalana acabant amb els dèficits fiscals i d'infraestructures i tenir una solució política que permetí a Catalunya decidir el futur del país", en clara referència a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.

Aragonès, en la roda de premsa de balanç després de la darrera reunió del Govern abans de les vacances d'estiu també ha reclamat reforçar els espais de negociació.

Aragonès ha insistit que li toca a Pedro Sánchez fer les propostes. Ara bé, adverteix que si hi ha posicions compartides entre els partits independentistes la força de negociació serà més gran. Encara molt d'hora per dir que s'ha començat a negociar alguna cosa. Aragonès ha reconegut que les converses encara estan "en una fase molt inicial". "També hem parlat amb Junts, però no fins al nivell de concreció suficient", ha afegit. El president català no ha volgut especular sobre la possibilitat que junts s'afegeixi a la taula de diàleg.

01.33 min Pere Aragonès passa la responsabilitat a Pedro Sánchez | Laura Herrero

No especular amb el finançament Un dels temes que també ha abordat Aragonès és la necessitat d'acabar amb el dèficit fiscal. Ara bé, ha deixat clar que no aniran a Madrid a negociar de la mà d'Ayuso i García-Page (els presidents de Madrid i Castella-La Manca). El president català ha retret a la Moncloa que fa 10 anys que s'hauria d'haver actualitzat l'actual model de finançament i ha estat especialment dura amb la ministra d'Hisenda, a qui ha reclamat no "especular" i fer una proposta concreta. No aposta per un model global per totes les CCAA, sinó aconseguir que els recursos que es recapten a Catalunya serveixin per reduir els dèficits del país.