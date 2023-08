La jutgessa processa per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal al futbolista Dani Alves, al concloure que hi ha prou indicis per enviar-lo a judici per violar presumptament a una jove a la discoteca Sutton de Barcelona el passat 30 de desembre. Li ha imposat el pagament de 150.000 euros per a la possible indemnització de la víctima.

La titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona ha donat per finalitzada la investigació del cas i ha citat Alves per aquest dimecres 2 d'agost per notificar-li el seu processament, el pas previ per enviar-lo a judici. Allà, el brasiler podrà declarar o abstenir-se, i després les parts presentaran els seus escrits d'acusació i defensa.

Què diu la interlocutòria? En la interlocutòria, a la que hem tingut accés, la jutgessa exposa les proves que l'han dut a prendre la decisió de processar-lo per agressió sexual. Després de multitud de proves testificals, forenses i toxicològiques, relata com Dani Alves va forçar la noia dins el petit lavabo de la discoteca fent cas omís quan ella li demanava que la deixés sortir. Exposa que la va tirar a terra provocant-li una ferida al genoll que consta a les fotografies de l'informe forense. També que la va bufetejar quan es va negar a obeir-lo. Una altra prova clau és la taca que la víctima tenia a la part baixa del seu vestit i que coincideix amb l'ADN del futbolista, segons indica l'Institut Nacional de Toxicologia. Un altre motiu per a processar-lo per agressió sexual són les proves psiquiàtriques. Dos metges forenses conclouen que la jove pateix un trastorn d'estrès posttraumàtic d'intensitat elevada que es pot relacionar amb els fets denunciats.

Denegació de la llibertat en dues ocasions El passat 12 de juny, la secció Tercera de l'Audiència de Barcelona tornava a denegar, per segona vegada, la llibertat del futbolista, Dani Alves. El tribunal continuava creient que hi havia suficients indicis de criminalitat i que la investigació ja estava quasi acabada. També consideraven que el risc de fugida continuava existint perquè Alves té coneixement dels fets que hi ha contra ell i de la gravetat d'aquests, en cas de condemna per agressió sexual, la pena pot arribar fins als 12 anys. L'Audiència de Barcelona manté a presó provisional a Alves per segona vegada