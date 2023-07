Els ofegaments mortals es disparen aquest estiu

No hem arribat pràcticament ni a l'equador de l'estiu i ja han mort ofegades a Catalunya 23 persones: 16 a les platges i 7 més a les piscines. És el nombre més alt en un inici d'estiu de la darrera dècada pel que fa a les platges. La xifra final absoluta, de moment, es correspon als 38 morts de l'any passat en què les temperatures extremes van provocar una assistència massiva a les platges

Les darreres víctimes, aquest mateix cap de setmana, han estat el jove de 20 anys ofegat a Canyelles i un home de 84 anys a Puigcerdà. Tots dos van morir ofegats aquest dissabte a piscines particulars. Els serveis d'emergència els van traslladar en helicòpter i dues unitats terrestres a centres hospitalaris, però no es va poder fer res per la seva vida.

Una nena de 9 anys en estat crític

Mentrestant, una nena de 9 anys està ingressada en estat greu en l'UCI de l'hospital Josep Trueta de Girona després d'ofegar-se ahir dissabte en una platja de Castelló d'Empúries que no estava vigilada. La seva germana, de 6 anys, també està ingressada en el mateix centre hospitalari en estat menys greu també per ofegament.

Fonts de Protecció Civil han explicat que els serveis d'emergències van ser alertats a les 14.20 hores d'ahir de l'ofegament de les dues germanes, de nacionalitat estrangera, a la platja de Ca Menges, de Castelló d'Empúries, enfront del càmping La Llacuna. En el moment dels fets, a la platja onejava la bandera verda i no hi havia servei de socorrisme. No obstant això, han indicat les mateixes fonts, els socorristes de les platges pròximes, en ser avisats de l'ofegament, van acudir a Ca Menges i van auxiliar a les menors.