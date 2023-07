L'encreuament dels resultats de les eleccions generals d'aquest 23J en municipis de Catalunya amb una desena de variables socioeconòmiques i demogràfiques, com ara la renda o la proporció de persones majors de 65 anys, permet concloure que Junts i ERC reben clarament més percentatge de vots en zones rurals; on hi ha més taxa d'atur també hi ha més tendència a votar a PSC i Sumar-ECP. Junts rep més suports en els municipis de major renda; la mateixa manera que el PSC rep més vot en poblacions de menor renda.

DatosRTVE ha creuat el vot de tots els partits que s’han presentat a les eleccions generals del 2023 en els municipis de Catalunya amb la renda, l'atur, l'edat mitjana de la població, el percentatge de persones amb estudis superiors o el nombre de dones i homes, entre altres variables, per a mostrar els seus resultats en diagrames de dispersió. Aquesta sèrie de gràfics es pot descobrir explorant en el menú desplegable de la següent visualització.

En els gràfics, l'eix horitzontal representa la variable socioeconòmica -per exemple, menys renda a l'esquerra, més renda a la dreta- i l'eix vertical, el percentatge de vot obtingut per cada partit en qüestió. La línia grisa marca la tendència ascendent -correlació positiva entre variable i vot- o descendent -correlació negativa-.

El PSC té més suport en les grans ciutats El guanyador d’aquestes eleccions a Catalunya, el PSC, amb 19 escons, ha aconseguit millors resultats en aquells municipis on la densitat de població és més alta. De fet, un dels bastions socialistes de Catalunya, Santa Coloma de Gramenet, l’han votat un 49,1 % de la població. Juntament amb Sumar i el PP, són dos dels partits que reben més suport en les grans ciutats. Per contra, Junts i ERC reben clarament més percentatge de vot en zones de menys densitat de població, és a dir, en zones rurals en comparació amb les ciutats (més densament poblades).

On hi ha més atur, més tendència a votar al PSC i Sumar En aquells municipis on la taxa d’atur és més elevada, es vota més a l’esquerra del PSC i Sumar – ECP. Una tendència no tan clara pel que fa a la resta de partits.

Els independentistes reben més vots tenen més vots entre homes Tant Esquerra Republicana de Catalunya, com Junts i la CUP tenen una tendència a rebre més vots en poblacions on hi ha més homes. El PSC i Sumar, rep més suport en aquelles poblacions amb més dones.